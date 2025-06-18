Altay, Yunus Efe Sarıkaya 4 milyon TL'yi kabul etmedi

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

4 MİLYON TL'Yİ KABUL ETMEDİ

İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde deneyimli oyunculardan Murat Uluç ve Deniz Kadah’ın sözleşmelerini 2 yıl daha uzatırken, şimdi de genç isimlere yöneldi. Sözleşmesi biten birçok oyuncuyla tekrar anlaşan siyah-beyazlılar, amatör sözleşmesi olan Yunus Efe Sarıkaya ile masaya oturdu. İzmir ekibi, 2006 doğumlu futbolcuya profesyonel sözleşme ve 4 milyon TL teklif etti. Ancak genç oyuncunun bu teklife yanaşmadığı ve henüz net bir cevap vermediği öğrenildi. İlerleyen günlerde taraflar arasındaki anlaşmanın olumlu veya olumsuz anlamda netlik kazanması bekleniyor.

1. Lig ekiplerinin radarında bulunan Sarıkaya, ayrılması halinde siyah-beyazlılara bir bonservis bedeli kazandırmadan gitmiş olacak. Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, takımının en istikrarlı oyuncusu olmayı başarmıştı.