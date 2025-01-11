Altay'a Mahmut Özgener destek verecek

Kaynak: DHA
Altay'a Mahmut Özgener destek verecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Altay'da camianın önemli isimlerinden Mahmut Özgener destek verme kararı aldı

Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay'a camianın önemli isimlerinden Mahmut Özgener destek verme kararı aldı. Altay'ın efsane başkanlarından Esin Özgener'in oğlu olan, aynı zamanda geçmişte siyah-beyazlı kulüpte ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevlerini üstlenen Mahmut Özgener, mali açıdan zor bir dönemden geçen Altay'a kol kanat gerdi.

3.5 MİLYON TL GELİR

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in ortağı olduğu şirketin ismiyle Altay'a forma göğüs reklamı vereceği öğrenildi. İzmir temsilcisinin bu anlaşmadan 3.5 milyon TL gelir elde edeceği ileri sürüldü. Sıkıntılı bir süreçten geçen Altay yönetiminin bu kaynak ile futbolcuların ödemelerini gerçekleştirerek kadroyu korumayı hedeflediği ifade edildi.

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