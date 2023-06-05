Altay'da Başkan Ayhan Dündar ile yola devam

Kulübün olağan genel kurulu, Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneğinde gerçekleşti.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Dündar, yeniden kulüp başkanı oldu.

Dündar, kongrede yaptığı konuşmada kulübün çok zor bir yıl yaşadığını belirterek tüm zorluklara rağmen takımın sezon sonunda hak ettiği ligde devam etmesine yönelik çabaların sonuç verdiğini söyledi.

Kulübün sıkıntılı günlerinde doğru yaptıkları işler gibi yapamadıkları işlerin de olabileceğini ifade eden Dündar, yönetime destek verenlere teşekkür etti.

Dündar camianın birlik ve beraberlik içerisinde olmasının önemini vurgulayarak, "Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim. Bu takımın ne olursa olsun bu sezon ligde kalması gerektiği inancıyla mücadele ederek takımı ligde bıraktık. Altay camiası gerçek anlamda kenetlenme örneğini ortaya koyarsa bütün sorunların üstesinden gelebilir." dedi.

Altay'ın kendi yetiştirdiği oyuncularla kadro oluşturmayı önemsediğini dile getiren Dündar, gençlere güvendiklerini belirtti.

Dündar'ın yeni yönetim kurulunda Süleyman Özkaral, Ercan Türkoğlu, Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, Cemil Kaya, Murat Pervane, Aşkın Yenilmez, İhsan Saraç, Erdem Yağız Ergün, Ahmet Öncel, Fuat Ocakoğlu yer aldı. (AA)