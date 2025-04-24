Altay’da Başkan Özkaral kararını verdi: Olağanüstü kongrede aday olacak mı?

Düzenleme: Kaynak: DHA
Altay’da Başkan Özkaral kararını verdi: Olağanüstü kongrede aday olacak mı?

2. Lig’den düşmesi kesinleşen Altay olağanüstü kongreye giderken Başkan Özkaral’ın aday olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Gelen son haberlere göre Özkaral kararını verdi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kepez Spor'la 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay'da Başkan Süleyman Özkaral'ın görevine devam etmeyeceği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi kongre tarihini belirlemeye hazırlanan Başkan Özkaral'ın yeniden aday olmayacağı bildirildi.

İzmir temsilcisinde 29 Mart 2024'te yapılan olağanüstü seçimde göreve gelen Süleyman Özkaral, kulübün küme düşmesinin ardından taraftarların tepkisini çekmişti. İzmir temsilcisinde kongre tarihinin açıklanmasının ardından seçim çalışmaları hız kazanacak. Toplam borcu 880 milyon TL'ye ulaşan Altay'da camianın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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