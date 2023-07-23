Altay'da Eren Erdoğan'ın geleceği belli oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sol kanadı Eren Erdoğan hakkında transfer dedikoduları çıksa da İzmir ekibi kararını verdi.

Altay'da Eren Erdoğan'ın geleceği belli oldu

Altay'da geçen sezon sergilediği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ın büyük ihtimalle yuvada kalacağı öğrenildi.

Genç futbolcuya talip olan Atakaş Hatayspor'un siyah-beyazlı kulübe bonservis ücreti olarak 3 milyon TL teklif etmesiyle görüşmeler tıkandı.

Bu teklifi çok düşük bulan Altay'ın Eren'i değerini bulmadıkça satmayacağı bildirildi.

Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi çok cazip bir teklif gelmemesi halinde yeni sezonda Eren'i elinde tutacak.

Önceki sezon Süper Lig'de 14 maçta oynayan 22 yaşındaki Eren, geçen sezon Altay'a 1'inci Lig'de 2 gol, 5 asistlik katkı vermişti.

Geçen sezonki kadrosunda yer alan stoperler Kutay ve Björkander ile vedalaşan Altay'da yönetimin şimdiye kadar maddi konularda anlaşma sağlayamadığı Naderi ve Paixao'nun durumları belirsiz.

Efe'nin ise bonservis bedeli alınarak Bodrumspor'a satılması gündemde. (DHA)

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