Altay’da kulüp içindeki yönetim krizi derinleşiyor. Sinan Kanlı, Başkan Yüksel Gürüz ve ekibini istifaya çağırırken, camiada yeni bir hareketlilik başlattı. Olağanüstü genel kurul yapılması için imza kampanyası organize eden Kanlı, süreci kamuoyuna duyurdu.

“İSTİFA YOK, CEVAP YOK: BU BİR SEFERBERLİKTİR”

Sinan Kanlı yaptığı açıklamada, “Ne sorularımıza cevap verebildiler ne de istifa kararı aldılar. Kulübümüzün içinde bulunduğu durum adeta bir işgaldir. Bu işgali sonlandırabilmek için genel kurul üyelerimizin noterde mevcut yönetime olağanüstü kongre aldıracak imzalarını atarak kurtuluş meşalesini yakmalarını talep ediyorum. Bu durum seferberlik görevidir” ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARINA 150 İMZA YETERLİ OLACAK

Altay’ın yaklaşık 740 genel kurul üyesi bulunuyor. Tüzük gereği, üyelerin yüzde 20’sinin noter onaylı imzası, yani 150 kişinin desteği, olağanüstü kongre kararı alınması için yeterli olacak. Ancak bu imzaların geçerli sayılabilmesi için üyelerin aidat borçlarını ödemiş olması gerekiyor.

ALTAY’DA YENİ BİR YOL AYRIMI

Sinan Kanlı’nın bu hamlesiyle birlikte, Altay camiası önemli bir viraja girmiş durumda. Genel kurul üyelerinin nasıl bir tavır alacağı, kulübün geleceğini doğrudan belirleyecek.