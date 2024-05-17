Altay'da kale boş kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Altay'da kale boş kaldı
Altay’ın kalecileri Mustafa Çalışkan ve Ozan Evrim Özenç’in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık günlerini geçiren Altay, Trendyol 1. Lig’i 17. sırada tamamlayarak TFF 2. Lig’e düştü. Oyuncularının maaşlarını ödeyemeyen ve 670 Milyon TL borcu bulunan siyah-beyazlılarda sezonun tamamlanmasıyla yaprak dökümü de başladı. Takımda öne çıkan Enes Öğrüce ve Eren Erdoğan gibi önemli oyunculara Süper Lig’den ve 1. Lig’den takımlar ilgi gösterirken, birçok oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği için farklı kulüplerle temas kurduğu öğrenildi.

İzmir ekibinde ilk olarak ayrılması beklenen futbolcular arasında ise kaleciler yer alıyor. Bu sezon ligin ilk devresinde siyah-beyazlıların U19 takımında oynadıktan sonra ikinci devrede A takımda şans bulmaya başlayan 20 yaşındaki Mustafa Çalışkan ile 2020-2021 sezonundan bu yana Altay’da forma giyen 31 yaşındaki Ozan Evrim Özenç, 30 Haziran’da sözleşmelerinin sona ermesiyle yeni bir sözleşme imzalamayıp takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Böylece iki file bekçisiyle yollarını ayırmaya hazırlanan Altay’da birinci kaleci konumuna 2005 doğumlu Ulaş Hasan Özçelik’in geçmesi bekleniyor. Özçelik, bu sezon sadece Göztepe maçında sakatlanan Mustafa’nın yerine müsabakanın ikinci yarısında oyuna dahil olup kalesinde 3 gol görmüştü.

Öte yandan bu sezon Ozan 14, Mustafa 10 ve devre arasında Manisa FK’ya transfer olan Eren Karataş da 14 müsabakaya çıktı. Altay, bu süreçte oynadığı lig maçlarında kalesinde 76 gol görerek, ligin en fazla gol yiyen takımı oldu.

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