Altay'dan alkışlı veda

Altay, transfer yasağına ve puan silme cezasına rağmen 1.Lig'de kaldı ve Tuzlaspor'u da yenerek taraftarına alkışlarla veda etti.

Altay'dan alkışlı veda

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer yasağından puan silme ve hükmen yenilgiye kadar birçok krizle boğuştuğu sezonda kümede kalmayı daha önce garantileyen Altay, son maçta evinde Tuzlaspor'u 3-1 yenip taraftarına alkışlarla veda etti.

Siyah-beyazlı ekip sezon 40 puanla tamamlarken, rakip filelere 2 gol birden atan Portekizli yıldız Paixao, 21 gole ulaştı. Maça hem galibiyet hem de genç oyuncuları kazanma hedefiyle çıkıp ikisini de başardıklarını söyleyen teknik direktör Tuna Üzümcü, "Tecrübeli ve genç oyuncular Altay'ı ayakta tutacak" şeklinde konuştu.

Transfer yasağının devam ettiği kulüpte, "Bu armayı taşıyacak şekilde genç oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyoruz" diyen Tuna Üzümcü, "Başarılı olduğumuza da inanıyorum. Transfer yasağımız olduğundan dolayı transferi içeriden yapıyoruz. Birkaç tane oyuncu kazandık. Bu anlamda da mutlu ve huzurluyuz. Altay camiasına son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çok sıkıntılı ve problemli bir süreçten anlımızın akıyla, problemleri çözerek, oyuncu gurubunun, personelin, teknik heyetin, yönetimin ve başkanın fedakarlıklarıyla güzel bir şekilde çıktık" dedi.

"YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"
Camiaya çağrı yapan Tuna Üzümcü, "Geçen sene de böyle bir süreç yaşadık. Bu süreçte ise çok fazla oyuncu kaybettik. Yine aynısını yaşamak istemiyoruz. Güzel bir aile ortamımız var. Hiçbir oyuncuyu, hiçbir personeli kaybetmeden, bu formaya, bu armaya hizmet etmek istiyoruz. O yüzden çok geç kalınmadan tüm camianın bir an önce hareket etmesi gerekiyor. Başarılı olan bu ekibi huzurlu ve mutlu bir şekilde Altay'a hizmet etmesinin önü açılması gerekiyor. Çok geçmeden herkesin bu birlik beraberlik çağrıma cevap vermesi gerekiyor" diye konuştu. (DHA)

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