Altay’dan duygusal paylaşım: Neler yaşadık be…

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Altay’dan duygusal paylaşım: Neler yaşadık be…

Fenerbahçe’nin Manchester United ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Altay Bayındır’ın paylaşımı dikkat çekti. İlk kez Fenerbahçe’nin rakibi olarak Kadıköy’e gelecek Altay, duygusal bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

Kırmızı Şeytanlar'da forma giyen Altay Bayındır, eski takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Instagram hikayesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

26 yaşındaki kalecinin maç günü ile ilgili yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe taraftarına veda ettiği görüntüler de yer aldı.

Milli eldivenin bu paylaşımı, kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

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