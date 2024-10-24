Altay’dan duygusal paylaşım: Neler yaşadık be…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.



Kırmızı Şeytanlar'da forma giyen Altay Bayındır, eski takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Instagram hikayesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



26 yaşındaki kalecinin maç günü ile ilgili yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe taraftarına veda ettiği görüntüler de yer aldı.



Milli eldivenin bu paylaşımı, kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.