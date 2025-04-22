Altay’dan kongre kararı

Kaynak: DHA
Altay’dan kongre kararı

2. Lig’den düşmesi kesinleşen Altay kongreye gidiyor. Kongrede mevcut Başkan Süleyman Özkaral'ın aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay'ın mayıs ayında Olağan Genel Kurul Toplantısı'na gideceği öğrenildi. Süleyman Özkaral başkanlığındaki yönetimin önümüzdeki günlerde kongre tarihini belirleyeceği bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpte 29 Mart 2024'te yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık koltuğuna oturan Süleyman Özkaral'ın yeniden aday olup olmayacağı merak konusu oldu.

Camianın Olağan Genel Kurul sonrası şirketleşme çalışmalarına ağırlık vereceği ifade edildi. Geçen yaz döneminde yatırımcı adaylarıyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Altay, güçlü bir yatırımcı bulup puan silme cezalarından ve transfer yasağından kurtulmayı planlıyor. Camia önderleri yatırımcı bulamazsa İzmir temsilcisi önümüzdeki sezon 3'üncü Lig'de aynı sıkıntılarla boğuşacak.

Son Haberler
CHP'ye 'kayyum atanacak' demişti... Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
CHP'ye 'kayyum atanacak' demişti... Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturmasının ucu Erdoğan’ın uçağına kadar geldi
İmamoğlu'na yönelik diploma soruşturmasının ucu Erdoğan’ın uçağına kadar geldi
Hobiyle yeniden başla! Mutluluğun sırrı
Hobiyle yeniden başla! Mutluluğun sırrı
Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı
Bursa’da motosikletli sürücü otomobile çarptı
Ankara’da gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlerce Lyrid meteoru görüldü
Gökyüzüne bakanlar hayrete düştü! Binlercesi görüldü…