Altay'dan olağanüstü genel kurul kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Siyah Beyazlı yönetim, kongre tarihini önümüzdeki günlerde netlik kazandıracağını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Altay'dan olağanüstü genel kurul kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da mevcut yönetim kongre kararı aldı.

Altay'da haziran ayında tek listeyle gidilen seçimde ikinci kez başkan seçilen Ayhan Dündar, İzmir temsilcisinin ligde son sırada yer alması ve maddi sorunların giderek büyümesinden sonra olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Siyah Beyazlı yönetim, konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından açıklama yaparken, kongre tarihinin de gün içinde netlik kazanacağı duyuruldu.

Altay yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, Süper Lig'den büyük bir borç yükü ile düştüğü sezondan bu yana zorlu günlerden geçmektedir. Geçen sezon büyük bir başarı sağlayarak ligde kalınmıştır. Yeni sezon maalesef sportif anlamda başarısızlıkla başlamış olup, alınan kötü sonuçlar camiamızı, kulübün sorunlarından ve içinde bulunduğu gerçeklerden uzaklaştırmıştır. Tüm eleştirileri ve yaşadığımız zorlukları camiamıza aktarabilmek ve ortak bir çözüm bulabilmek adına seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığımızı tüm camiamıza duyuruyoruz. Bu kararın tüm camiamıza bir uyanış, özeleştiri, sorumluluk ve birliktelik getirmesini diliyoruz. Armanın onurunu korumak adına tüm Altaylıları kulübe sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Şirketleşme için görev dağılımı yapılarak yola çıkıldığının dile getirildiği açıklama, şöyle noktalandı:
“Şirketleşme konusunda aktif görev almayı taahhüt eden camiamızın tanınmış isimleri yönetim kurulu ve divan kurulumuzun hiçbir çağrısına karşılık vermemiş, kulübün en zor günlerinde kendi tabiri ile elini taşın altına koymamıştır. Şirketleşme kararının alınmasından sonra bir genel kurul üyemiz iptal davası açmış olup dava süreci devam etmektedir. Yeni sezon maalesef sportif anlamda başarısızlıkla başlamış olup, alınan kötü sonuçlar camiamızı, Kulübün sorunlarından ve içinde bulunduğu gerçeklerden uzaklaştırmıştır. Ekonomik ve kurumsal anlamda yeni düzene uygun çözümler bulmak şarttır. Sportif olarak kaybedilen hiçbir şeyin olmadığı, daha önümüzde 25 maçın olduğunu tüm camiaya hatırlatmak isteriz. Son olarak 29 Ekim Pazar günü, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında oynayacağımız sezonun en önemli maçına Valimizi, belediye başkanlarını, tüm İzmir milletvekillerini ve bürokratlarını, camiamızın eski başkanlarını ve yöneticilerini, Büyük Altay'ı kalbinde hisseden küskün, kızgın dahi olsa tüm taraftarlarını 110 yıllık asırlık çınarı desteklemeye davet ediyoruz.”

(İHA)

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Emekli maaşıyla geçiniyorum diyen Sinan Oğan seçimden sonra parsel parsel zengin oldu! İşte aldığı arazilerin değeri Siyaset
Emekli maaşıyla geçiniyorum diyen Sinan Oğan seçimden sonra parsel parsel zengin oldu! İşte aldığı arazilerin değeri
Milliler Lüksemburg'a gol yağdırdı Spor
Milliler Lüksemburg'a gol yağdırdı
Firari cinayet şüphelisi, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla yakalandı Gündem
Firari cinayet şüphelisi, yer altı görüntüleme sisteminin de kullanıldığı operasyonla yakalandı
Rize’de halı sahada mermi paniği Gündem
Rize’de halı sahada mermi paniği
Rize’de halı sahaya maç sırasında mermi isabet etti Gündem
Rize’de halı sahaya maç sırasında mermi isabet etti
AKP'nin İstanbul formülü ortaya çıktı. Erdoğan özel önem gösteriyor Gündem
AKP'nin İstanbul formülü ortaya çıktı. Erdoğan özel önem gösteriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeren Ertaş'ın ailesi ile telefonla görüştü Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeren Ertaş'ın ailesi ile telefonla görüştü