Altay'dan olağanüstü genel kurul kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay’da mevcut yönetim kongre kararı aldı.

Altay'da haziran ayında tek listeyle gidilen seçimde ikinci kez başkan seçilen Ayhan Dündar, İzmir temsilcisinin ligde son sırada yer alması ve maddi sorunların giderek büyümesinden sonra olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Siyah Beyazlı yönetim, konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından açıklama yaparken, kongre tarihinin de gün içinde netlik kazanacağı duyuruldu.

Altay yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, Süper Lig'den büyük bir borç yükü ile düştüğü sezondan bu yana zorlu günlerden geçmektedir. Geçen sezon büyük bir başarı sağlayarak ligde kalınmıştır. Yeni sezon maalesef sportif anlamda başarısızlıkla başlamış olup, alınan kötü sonuçlar camiamızı, kulübün sorunlarından ve içinde bulunduğu gerçeklerden uzaklaştırmıştır. Tüm eleştirileri ve yaşadığımız zorlukları camiamıza aktarabilmek ve ortak bir çözüm bulabilmek adına seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığımızı tüm camiamıza duyuruyoruz. Bu kararın tüm camiamıza bir uyanış, özeleştiri, sorumluluk ve birliktelik getirmesini diliyoruz. Armanın onurunu korumak adına tüm Altaylıları kulübe sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Şirketleşme için görev dağılımı yapılarak yola çıkıldığının dile getirildiği açıklama, şöyle noktalandı:

“Şirketleşme konusunda aktif görev almayı taahhüt eden camiamızın tanınmış isimleri yönetim kurulu ve divan kurulumuzun hiçbir çağrısına karşılık vermemiş, kulübün en zor günlerinde kendi tabiri ile elini taşın altına koymamıştır. Şirketleşme kararının alınmasından sonra bir genel kurul üyemiz iptal davası açmış olup dava süreci devam etmektedir. Yeni sezon maalesef sportif anlamda başarısızlıkla başlamış olup, alınan kötü sonuçlar camiamızı, Kulübün sorunlarından ve içinde bulunduğu gerçeklerden uzaklaştırmıştır. Ekonomik ve kurumsal anlamda yeni düzene uygun çözümler bulmak şarttır. Sportif olarak kaybedilen hiçbir şeyin olmadığı, daha önümüzde 25 maçın olduğunu tüm camiaya hatırlatmak isteriz. Son olarak 29 Ekim Pazar günü, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında oynayacağımız sezonun en önemli maçına Valimizi, belediye başkanlarını, tüm İzmir milletvekillerini ve bürokratlarını, camiamızın eski başkanlarını ve yöneticilerini, Büyük Altay'ı kalbinde hisseden küskün, kızgın dahi olsa tüm taraftarlarını 110 yıllık asırlık çınarı desteklemeye davet ediyoruz.”

(İHA)