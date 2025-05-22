Altay’ın hayalleri yıkıldı

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Altay’ın hayalleri yıkıldı

Kariyerinde iki kupası bulunan Altay ilk kez Avrupa Kupası almanın ucundan döndü.

Tottenham’a 1-0 mağlup olan Manchester United’da forma giyen Milli kalecimiz Altay Bayındır, kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi kazanmanın ucundan döndü.

İngiliz ekibiyle tek kupasını geçen sezon FA Cup’ta yaşayan 27 yaşındaki file bekçisi kariyerine yeni bir kupa ekleyemedi.

Final müsabakasında kulübede oturan Altay, Avrupa Kupası finallerinde forma giyen 11. oyuncu olma şansını kaçırdı.

Altay’ın kariyerinde FA Cup’ın dışında Fenerbahçe’yle 2023’te kazandığı Türkiye Kupası bulunuyor.

Manchester United’da yediği hatalı goller nedeniyle Onana’nın tepki toplamasına rağmen yeterli süre verilmeyen Altay Avrupa Ligi’nde 2 maçta forma giyip 1 gol yedi.

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Altay’ın hayalleri yıkıldı
Altay’ın hayalleri yıkıldı