Altaylı, Mesut Özil için öyle bir benzetme yaptı ki... Bu ifadeler çok konuşulur!

Ankara Spor Salonu’nda toplanan AKP 8’inci olağan kongresinde AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu’yla Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için aday isimler açıklandı.

AKP, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) adayları belli oldu. Eski futbolcu Mesut Özil de listede yer aldı.

AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi’nde belirlenen partinin Merkez Kurulu Yönetim Kurulu’nda (MKYK) yer alan Mesut Özil, tüm ısrarlara rağmen “Kendimi Türk hissetmiyorum” diyerek Almanya Milli Takımı’nı seçmiş ve turnuvalarda Almanya için mücadele etmişti.

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"SİYASAL İSLAMCILIĞIN ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİ"

Gazeteci Fatih Altaylı, Mesut Özil’in hem milli takım tercihini hem de eskiden yaşadığı hayat tarzını hatırlattı.

Mesut Özil için “Siyasal İslamcılığın ete kemiğe bürünmüş hali” diyen Altaylı, “Mesut Özil Almanya için Türk pasaportundan vazgeçti. Kendimi Türk hissetmiyorum dedi. Çünkü kariyeri için bunu yapması gerekiyordu. Ayrıca İslamcı bir profili de yoktu. Real Madrid başkanı bile kendisini bir kadın için uyardı. Arsenal’de oynarken uyuşturucu partisinde yakalandı ve sonra birdenbire Türk ve Müslüman olduğunu hatırladı” ifadelerini kullandı.