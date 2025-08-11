Altaylı sordu, İmamoğlu cevapladı! Silivri'de demir parmaklıklar ardında röportaj…

Silivri’deki cezaevinde tutuklu olarak bulunan Fatih Altaylı, İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile demir parmaklıklar ardından röportaj yaptı. Altaylı, İmamoğlu’na komisyona ilişkin 3 soru iletti. Avukatlar aracılığıyla gerçekleşen röportajda İmamoğlu çarpıcı cevaplarda bulundu.

“Ekrem İmamoğlu komisyonla ilgili ne düşünüyor?” diyen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında Silivri’de tutuklu olarak bulunan Fatih Altaylı, İmamoğlu’nun avukatlarına 3 soru iletti. Avukatlar ise soruların cevabını Altaylı’ya iletti.

İMAMOĞLU: BİZ HİÇBİR ZAMAN İKTİDARDAN SAMİMİYET VE İYİ NİYET BEKLEMEDİK

Altaylı’nın “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon hakkında ne düşünüyorsunuz? CHP'nin bu komisyona katılma kararı doğru mu? Siz AKP'nin samimiyetine inanıyor musunuz?” sorusuna İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“İktidarın terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı süreç, ülkenin ve milletin kaderini derinden ilgilendiren, bu sebeple Türkiye'nin, milletin ve siyasetin bütünü kapsamadan başarılı olması mümkün olmayan bir süreç. Bu sebeple biz mecliste kurulacak bir komisyon etrafında çoğulcu ve kapsayıcı bir iradeyle bu sürecin gerekliliklerinin yerine getirilmesini ve milletin sürece dahil edilmesini ilk öneren parti olduk. İktidar tarafından girişilen komisyon çabası önemlidir, değerlidir ve zorunludur. Bizim görevimizse bu komisyonu milletimize gerçek manada demokrasi, adalet ve toplumsal barışa armağan edecek çalışmalar yapmasını sağlamak, milletin sözünü komisyona taşımaktır. Biz hiçbir zaman iktidardan samimiyet ve iyi niyet beklemedik. Sözümüzü esirgemedik. Gerçek bir muhalefetten de geri durmadık. Bu yüzden bu röportajı siz de ben de yüz yüze değil Silivri cezaevinde hukuksuzca tutulurken gerçekleştiriyoruz. Samimiyet aramıyoruz fakat ciddiyet arıyoruz.”

“MİLLETİMİZİN BU SÜRECE DAİR ENDİŞELERİNİ GÖRÜYORUZ”

“CHP mecliste kurulan komisyona bazı şartlar öne sürerek girdi. Bu durumu iktidar tarafı eleştirirken muhalefette komisyona girilmesini yanlış görenler var. Sizin bu konudaki duygu ve düşünceleriniz nelerdir?” sorusunu ileten Altaylı’ya İmamoğlu, şartlarının olduğunun altını çizerek, “Evet, şartlarımız var. Bu şartlar demokratikleşme, adaletin tesisi ve toplumsal barışın inşasıdır. Vatandaşlarımızın hakları ve taleplerinin en üst seviyede teminat altına alınması şarttır ve esastır. Milletimizin bu sürece dair endişelerini görüyoruz. Herkes müsteri olsun. CHP demokrasinin, adaletin, barışın ve nihayetinde cumhuriyetin sigortasıdır. Biz güçlü bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kalıcı bir barış hedefi doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmaya ve milletin sesini her mecrada dile getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ACININ DÜŞTÜĞÜ HANELER VAR”

Son soru olarak “Toplumda bu sürece dair hassasiyetler ve eleştiriler var. Sizin sürece dair görüşleriniz nelerdir? Bu sürecin nasıl ilerlemesi gerekiyor?” diyen Altaylı’ya İmamoğlu şunları dile getirdi:

“Evet, toplumda hassasiyetler var ve biz en başından beri bunu göz ardı etmeyen bir sürecin ilerlemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. 50 yıllık terör ve çatışma ortamının bize yaşattığı derin acılar Türk, Kürt, nice insanımızın ölümüne sebep oldu. Şehitlerimiz ve aileleri var, gazilerimiz var. Acının düştüğü haneler var. Bu sürecin tüm bu hassasiyetleri kapsayan bir şekilde yürütülmesi zorunludur. Hükümetten ana muhalefete, MHP'den DEM Parti'ye, İYİ Parti'den diğer görüşlere herkesin millet adına demokrasi, adalet ve toplumsal barışı önceleyen bir siyasetle milletimizin taleplerine sahip çıkması gerekiyor.”

İMAMOĞLU’NDAN KÜRTÇE ÇIKIŞI

Kürtçe dilinin hor görüldüğünün altını çizen İmamoğlu, kendi yaşadığı bir örneği vererek, bir annenin sitemini paylaştı. İmamoğlu, “Neden Türkçe bilmiyor? Neden annemiz Türkçe öğrenememiş? Neden bu imkan annemize sağlanamamış? dedim. Ama sonra düşündüm ve kendime, "Sen neden biraz da olsa Kürtçe öğrenip aynı vatanı paylaştığın şu anneye birkaç cümle kurmayı düşünmedin?" diyerek elbette kendimi sorguladım. Aynı şehri paylaştığım komşularımın vatandaşlarımın dilini azıcık bile olsa bilmem gerekir." diyerek Kürtçe öğrenmeye gayret gösteriyorum. Birbirimize bu denle açık gönülle bakmalıyız. Biz İstanbul'da İstanbul ittifakı bu samimi ve içten duygularımızla kurduk. Tarihi bir sorumluluğumuz var. özellikle Türk, Kürt gençleri ve çocukları görüyorum. Onların hoşgörülerini, hayallerini ve nasıl adaletli bir gelecekte yaşamayı arzuladıklarını bilerek diyorum ki biz bu işi başaracağız” şeklinde konuştu.