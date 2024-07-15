Alternatif Tarımsal Ürünler Semineri düzenlenecek

16-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan seminere çiftçilerle birlikte Dr. Öğretim Üyesi Emine Bilginoğlu ve Ziraat Mühendisi Murat Uludağ katılacak.

Seminer, tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve bölgedeki çiftçilerin alternatif ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Etkinlik kapsamında, alternatif tarımsal ürünlerin tanıtımı, yetiştirme teknikleri ve pazarlama stratejileri gibi konular ele alınacak. Katılımcılar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması da hedefleniyor.

Kırşehir'deki çiftçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlik, bölgedeki tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine ve çiftçilerin ekonomik kazançlarını artırmalarına katkı sağlayacak. Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen bu seminer, Kırşehir'in tarımsal potansiyelini artırmayı amaçlıyor.