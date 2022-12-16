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6 yaşındaki çocuğunu cinsel istismara sürükleyen tarikatçı babadan hakimlere tehdit: Hesap vereceksiniz

İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken dini nikahla evlendirdiği iddia edilen Kadir İstekli tutuklanmıştı. Gümüşel ve istekli'nin mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı. Baba Gümüşel hakimleri tehdit ederek "hesap vereceksiniz" dedi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:06
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Altı yaşındaki kızını cinsel istismara sürükleyen baba Yusuf Ziya Gümüşel hakimleri tehdit etti

6 yaşındaki çocuğunu cinsel istismara sürükleyen tarikatçı babadan hakimlere tehdit: Hesap vereceksiniz
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İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçen günlerde kabul edilmiş; Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

Kararın ardından Kadir İstekli Pendik'te, Yusuf Ziya Gümüşel ise Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin ifadeleri ortaya çıktı.

"YAKALAMA KARARINI KABUL ETMİYORUM"

Mahkemede son sözü sorulan Yusuf Ziya Gümüşel'in, "Yakalama kararını kabul etmiyorum. Mahkemeye dışarıdan müdahale üzerine verilen kararın uygunsuz bir iş olduğuna itikat ediyorum. Önce tutuklama kararı verilmedi. Daha sonra tutuklama kararı verilmesinin sebebini anlayamadım." dedi.

"SİZ DE HESAP VERECEKSİNİZ"

Yusuf Ziya Gümüşel'in daha sonra da "Ben rabbimden korkarım, ölünce ona hesap vereceğim. Siz de hesap vereceksiniz. Sizlerin verdiği kararı bozacak Allah vardır" dediği öğrenildi.

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HAYRİYE UZUN
16.12.2022 12:11
sen baba olçaksın neyin başını yaşıyorsun allah korksan evladını çehenme atmışsın sen kork bençe rabbimden utanın  
 
Msc
16.12.2022 12:11
Arap giysili adamlar,devleti tehdit gücünü tarikatlarda alıyor. TC herşeye muktedirdir  
 
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