Altı yıl sonra efsane dizi geri dönüyor

Bir döneme damgasını vuran, 2018-2019 yılları arasında yayınlanan "Avlu" dizisi, izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine ekranlara geri dönüyor.

2019 yılında final yaparak hayranlarına veda eden dizi, yeni sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği ve ilk tanıtım videosu yayınlanan dizi, bu kez de ses getirmeye aday. Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu ve Hülya Gezer’in oturduğu "Avlu", Avustralya yapımı “Wentworth” dizisinden uyarlanmıştı.

Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi güçlü isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, hapishane ortamında geçen sert hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Yeni sezonla ilgili detaylar henüz netleşmezken, tanıtım videosunun ardından sosyal medyada dizinin dönüşüne büyük ilgi gösterildi.