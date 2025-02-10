Altıeylül’lü Çocuklar Barış Manço’nun eserlerini söyledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Altıeylül’lü Çocuklar Barış Manço’nun eserlerini söyledi

Altıeylül Belediyesinin Cumhuriyet Çocuk Korosu, usta sanatçı Barış Manço'nun vefatının 26. yılında onun eserlerini seslendirdi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Bu Koronun ismi Cumhuriyet, bu isim bu koroya çok yakıştı. Hepsi Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün çocukları, bu değerlere her zaman sahip çıkacağız. Barış Manço sadece bir sanatçı değil, bence öğretmen, hepimizi eğitti. Bu ülkedeki çocukları ve halkımızı eğitti, 7'den 70'e barış elçisiydi. Dünya neresine gitse, ülkesini seven, milliyetçi duyguları olan, Atatürkçü ve Cumhuriyet sevdalısı bir insandı" diyerek Barış Manço'yu andı.

Başkan Şehirli, "Bugün burada Barış Manço'yu anmaktan Kültür Sanat Ekibimize, Hüseyin ve Gülşah hocama, sanatçılara ve Cumhuriyet'in çocuklarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Altıeylül’lü Çocuklar Barış Manço’nun eserlerini söyledi

Altıeylül’lü Çocuklar Barış Manço’nun eserlerini söyledi

Altıeylül’lü Çocuklar Barış Manço’nun eserlerini söyledi

Altıeylül’lü Çocuklar Barış Manço’nun eserlerini söyledi

Altıeylül’lü Çocuklar Barış Manço’nun eserlerini söyledi

Altıeylül’lü Çocuklar Barış Manço’nun eserlerini söyledi

Son Haberler
İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün son durumu belli oldu
İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün son durumu belli oldu
Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şefin oğlu hayatını kaybetti
Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şefin oğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş - Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu
Tarsus'ta 16 kasa balık imha edildi
Tarsus'ta 16 kasa balık imha edildi
Gülseven ailesini binlerce kişi yalnız bırakmadı! Taziyenin 3'üncü gününde mevlit okutuldu
Gülseven ailesini binlerce kişi yalnız bırakmadı! Taziyenin 3'üncü gününde mevlit okutuldu