3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Altılı masa Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım'da bir araya gelecek

Altılı masa Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım'da bir araya gelecek

Altı siyasi parti genel başkanı, ikinci tur görüşmeler kapsamında, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde ikinci kez bir araya gelecek.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:32
Takip Et

Altılı masa DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım'da bir araya gelecek

Altılı masa Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım'da bir araya gelecek
+
Aa
-

ANKA'da yer alan haberde, Altılı masanın ikinci tur toplantılarının ikincisi, DEVA Partisi’nde yapılacak. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, altı siyasi partinin genel başkanı, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 12:00’de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek. Babacan, zirve gündemini görüşmek üzere; siyasi parti genel başkanlarını ziyaret edecek.

Babacan’ın ilk durağı 7 Kasım Pazartesi saat 13.00’de Saadet Partisi Genel Merkezi olacak. Babacan, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’yla görüştükten sonra aynı gün saat 17:00’de Gelecek Partisi’ne geçerek burada Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’yla bir araya gelecek.

9 KASIM'DA CHP İLE GÖRÜŞECEK
Babacan, görüşmelerine 8 Kasım Salı günü saat 12.00’de Demokrat Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Gültekin Uysal’la devam edecek. Babacan, 9 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşecek.

Babacan, 10 Kasım Perşembe günü saat 11.30’da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener’i ziyaret ederek görüşmelerini tamamlayacak.

İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER 2 EKİM’DE BAŞLAMIŞTI
Millet İttifakı’nı oluşturan Altılı masanın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları, Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı masanın ikinci tur görüşmelerinin ilki ise 2 Ekim’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapılmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
1
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
2
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
3
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
4
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
6
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ankara kulisleri bu bilgiyle çalkalanıyor. Erdoğan artık yük olarak görmeye başladı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
7
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Ağabey ile kardeşine bıçaklı saldırı
﻿Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
﻿Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
﻿Hamilelikte günde yarım fincan kahve içince çocuğunuzun boyu 2 santim kısalıyor
﻿Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
﻿Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
﻿Park halindeki araca çarpıp tarlaya uçtu
﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti
﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti
﻿Kız öğrenciler ölesiye birbirine girdi erkekler seyretti
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
﻿ Brezilya'da Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı! Birçok kişi ezildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.