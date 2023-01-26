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Altılı Masa liderlerinden ortak video: Buradayız

Altılı Masa bugün İYİ Parti ev sahipliğinde bir araya gelmesinin öncesinde liderlerden ortak video geldi. 'Milletimiz İçin Buradayız' başlıklı videoda genel başkanların kısa açıklamalarına yer verildi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:10
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Altılı Masa liderleri ortak video paylaştı

Altılı Masa liderlerinden ortak video: Buradayız
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Altılı Masa, bugün İYİ Parti ev sahipliğinde 11’inci kez bir araya geliyor. Toplantıda, cumhurbaşkanı adayı ve Hükümet Programı niteliğinde olan Ortak Politikalar Metni'nin ele alınacağı düşünülüyor.

Görüşme öncesinde Altılı Masa liderleri ortak bir video paylaştı. ‘Yarının Türkiyesi İçin Cesaret Zamanı’ adlı videonun ardından bugün ‘Milletimiz İçin Buradayız’ başlıklı ortak video paylaşıldı. Videoda altı genel başkanın kısa açıklamalarına yer verildi.

Video CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mutlaka ve mutlaka bu ülkeye adaleti getireceğiz. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. bunun için doğrul milletim diyorum. Asla başını eğme” sözleriyle başlıyor.

Genel başkanların açıklamaları şu şekilde:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bu ülkenin her vatandaşı bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Ülkesi için gecesini gündüzüne katan, alın teriyle çalışan, bileğinin gücüyle çalışan kazanacak. iktidarın görmezden geldiği milyonlar kazanacak bu seçimi. Yani hep birlikte kazanacağız bu seçimi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Hep beraber 'Yeter söz milletindir' diye haykırıyoruz. Tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacak. Dünümüzü çalanlara yarınımızı asla çaldırmayacağız.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: İktidar hırs sahiplerinin lütfuyla bir yerden bir yere değişmez milletin iradesiyle değişir. Biz aşkın bir devlete değil millete ait olan bir devlete inanıyoruz. Milletin fertlerin kendisini adadığı değil millete kendisini adayan bir devlete inanıyoruz. İktidar bize devlet teslim edecek ve biz o iktidarı teslim alacağız.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bizim yolumuz millet yoludur bizim yolumuz Türkiye’nin kurtuluş yoludur. Parolamız vatan, işareti namus pusulamız devlet iğnesi millet. kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Milletin ve tarihin huzurunda size soruyorum: Umutsuzluğu umutla yok etmeye, yandaşlığı liyakat ile değiştirmeye, yeni bir geleceği inşaa etmeye hazır mısınız?

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doğrucu davut
26.01.2023 14:30
inşallah il kez( sagcı solcu ülkücü muhazafakar alevi sunni Kürt Türk) MİLLET olmayı başarırız.ya bir olacagız ya yok olacagız  
 
Metin
26.01.2023 14:27
14 mayıs ilan edildikten itibaren adayınızı açıklamadığınız her anın iktidarın lehine işlediğini çok iyi biliyorsunuz.bence seçime 1 hafta kala açıklayın ilk turda kaybetmeyi garantileyin  
 
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