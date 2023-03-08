﻿Altılı Masa'nın koltukları

Önceki gün Altılı Masa'nın düğümü çözüldü. Herkes yerini aldı. Nihayet Cumhurbaşkanı adayı açıklandı. İnşallah memleket için hayırlı olur.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başından beri hesabı cumhurbaşkanlığı adaylığı idi. Emeline ulaştı. Ama tek söz sahibi olarak değil. Seçildikten sonra mutabakat metnini bir kenara koyar mı? Parlamenter sisteme geçeceğiz derken, "tek adam" kalır mı?

Biliyorsunuz "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi" dedikleri acayip sistem, kişi kendisi istemese bile tek kişinin idaresi. Sistemin kendisi "tek adam"ı dayatıyor.

K. Kılıçdaroğlu da ister istemez rolünü kabullenecek. Baktı, "buyurma" çok hoşuna gidiyor, artık ortak falan da dinlemeyebilir. Nasıl olsa ipler elinde.

Gazeteci Candan Tolga Işık'ın daha önce masadan ayrılan iki büyük partinin başkanının, neden masadan ayrıldığını anlatırken bir söz sarf etti.

Benim dikkatimi çeken o parti başkanın söylediği şu söz: "Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı."

K. Kılıçdaroğlu geçen seçimde 15 milletvekili vererek TBMM'ye girmesini desteklediği partinin başkanına karşı hiddetlenip ayağa kalkma tavrını göstermesi, ileride ipler eline geçince nasıl tavır alabileceğine de işaret ediyor. Bunu bir maksatla yazmıyorum. Sadece not düşüyorum.

Bunlar geride kaldı. Bir araya geldiler. "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" için söz verildi.

CHP'nin dışında diğer parti başkanları, aralarındaki mutabakata göre "tek adam" koltuğunun (Sistem itibarıyla "tahtının" demem daha doğru) yanına birer koltuk koyup oturacaklar. Bu koltuklar sistemi kontrole yetecek mi?

Altı Masa'nın toplanıp toplanıp dağılmaları sırasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na dikkat çekmiştim.

Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nde "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e geçişin temeli atıldı.

Uzlaşmada Temel Karamollaoğlu'nun bir ağırlığı olmadığını söyleyebilir miyiz?

Temel Karamollaoğlu, 2018'de, yeni sistemde, ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde adaydı. Onun için farklı yazılarımda "Cezbeden, karizmatik bir kişilik değil; o, asıl lâzım olan bir akıl yürütücü.", "Temel Karamollaoğlu'nun değerlendirmelerini önemserim. Heyecansız, akıl yürütüyor." demiştim.

Altılı Masa'nın adayını hem ev sahibi olarak hem parti başkanları içinde en yaşlı ve en tecrübeli olarak, daha ötesi karşı adayla aynı kaynaktan gelmiş olarak Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması isabetli.

13 maddelik bir mutabakat metni yayınlandı. Metinde dikkatimi çeken şu meddeler:

2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir.

3. Geçiş Sürecinde Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.

6. Geçiş Sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.

11. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır.

İnşallah diyorum...