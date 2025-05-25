Altılı masanın küçük ortağından AKP itirafı! ‘Keşke beni kaybetmeselerdi’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

'Terörsüz Türkiye' olarak nitelenen süreç hakkında konuşan Davutoğlu, "Sayın Bahçeli bana 'Serok Ahmet' diye uzun yıllar istihza ile demişti. Bunlar siyasette olur, takılmam. Sayın Bahçeli'ye sürecin başladığı andan itibaren kendisine iki kez mektup gönderdim. 1-2 saat geçmeden arayıp 'Sayın Başbakanım kanaatlerinize katılıyorum' demiştir" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'NİN GERÇEK PARLAMENTER SİSTEME DÖNMESİ LAZIM”

Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğine dikkat çeken Davutoğlu, "Ben eskiden beri de Gelecek Partisi'nin kuruluş bildirgesinde de var, Türkiye'nin kamil ve gerçek parlamenter sisteme dönmesi lazım. Her anayasa tartışmasını siyasi gündemin tartışması haline getirmemesi lazım. Anayasa tartışması bir sonraki seçimde iktidarın kim olacağı üzerine değil de gerçek parlamenter demokrasi sistem için olursa hayır demeyiz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Keşke AK Parti beni kaybetmeseydi, keşke AK Parti ilkelerine sadık kalsaydı. Keşke siyasi ahlak uyarılarımı dinleseydi şu anda yüzde 60'larda iktidarda olurdu.

Ben AK Parti'yi 49,5'la bıraktım. Ben AK Parti kitlelerin içinden çıktım, o kitlelerin içinden kopmadım.

Devlet menfaati gerektirdiğinde herkesle konuşur ama ilkelerinden asla taviz vermem.”