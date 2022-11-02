Bizi de alın diye çağrı yapmışlardı. BTP'den Altılı Masa açıklaması

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Emre Polat, partisinin altılı masaya yaptığı çağrıya ilişkin; “14 Kasım'da yapılacak olan toplantıdan olumsuz bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz. Bu toplantıdan çıkacak karara saygı duyuyoruz, liderlerin iradesine saygı duyuyoruz." dedi.

BTP Sözcüsü Emre Polat, partisinin altılı masaya yaptığı çağrıya ilişkin açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret etmiş ve BTP’nin ismini altılı masaya götüreceğini açıklamıştı. 14 Kasım’da Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde yapılacak zirve öncesi BTP Sözcüsü Polat bir bugün bir açıklama yaptı.

Emre Polat şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanım Hüseyin Baş, katıldığı bir televizyon programında ve bugüne kadar hiç alışık olmadığımız bir tarzda altılı masaya açık bir çağrıda bulundu; ‘Ben, partimiz, tüm teşkilatımız 20 yıllık AKP iktidarının değişmesini istiyoruz, bu anlamda kendimizden fedakarlık yapmaya hazırız, bizi parti olarak o masaya alın, almıyorsanız da bunun sebebini açıklayın’ diye açık bir çağrıda bulunmuştu. Bu Türk siyasi tarihinde görmeye alışık olmadığımız dobralıkta bir açıklamaydı. Bu açıklamaya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hemen bir tepki verdi ve ertesi gün parti genel merkezimizde Genel Başkanımızı ziyaret etti ve kendisini Millet İttifakı’na, altılı masaya davet ettiği ifade etti. 14 Kasım'da yapılacak altılı masa toplantısına bu konuyu götüreceğini ifade etti.”

“OLUMSUZ BİR SONUÇ ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ”

İYİ Parti ve CHP liderleri arasında yapılan görüşmeyi hatırlatan Polat, “İYİ Parti Sözcüsü’nün ifadesiyle Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında da bir görüşme olduğu, bu konunun istişare edildiği ifade edildi. Biz şunu ifade ediyoruz; 14 Kasım'da yapılacak olan toplantıdan olumsuz bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz. Bu toplantıdan çıkacak karara saygı duyuyoruz, liderlerin iradesine saygı duyuyoruz. Ben altılı masanın sağduyulu bir karar vereceğini ve buradan olumsuz bir karar çıkmayacağını düşünüyorum. Zaten hem İYİ Parti tarafından hem de CHP tarafından gelen olumlu açıklamalar da bunu ifade ediyor.” (ANKA)