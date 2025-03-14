Altın 3 ayda 12 kez rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi politikalarının yarattığı belirsizlik ve küresel jeopolitik risklerin artması, altının ons fiyatını tarihi seviyelere taşıdı. Bugün yüzde 1,7 artışla 2.979,90 dolara ulaşan altın, yıl içinde 12. kez rekor tazeledi.

Yeni yılın ilk gününe 2.620 dolardan başlayan ons fiyatı, yıl başından bu yana yaklaşık 358 dolar değer kazandı. Geçen yıl yüzde 27 yükselen altın, bu yıl da şu ana kadar yüzde 14’lük bir artış kaydetti.

Analistler, Trump yönetiminin ticaret politikalarının ve küresel ekonomik belirsizliklerin, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini belirtiyor. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında gevşemeye gitme beklentisi de altın fiyatlarını destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, Ukrayna’daki savaşta ateşkes sağlanamaması ve merkez bankalarının altın alımlarını artırması, altının yükseliş trendini sürdürmesine neden oluyor. Uzmanlar, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altının 3.000 dolar seviyesini test edebileceğini öngörüyor.