Altın ABD seçimlerinin sonuçlarını bekliyor. Altın yeni güne nasıl başladı ?

Amerika bugün yeni Başkanını seçecek...230 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunduğu Amerika'da seçimin galibi Donald Trump mı yoksa Kamala Harris mi kazanacak. Sonuç merakla bekleniyor. Altın yatırımcılar sonucu merak ediyor. İşte bu durumda altın yeni güne kaç liradan başlayacak. Gram altın güne 3.021 TL’den başladı. Ons altın da 2.735 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 3.021 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 939 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.021 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.939 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.878 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.359 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.701 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.794 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.735 dolar

Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 131 liradan fiyatlandı. Çeyrek Altının fiyatı ise 5 bin 109 lira... Tam altın ise 20 bin 350 liradan işlem görüyor.