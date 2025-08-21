Altın alacaklar dikkat! Görünüşü çeyrek altına çok benziyor, bunu bozdurmak neredeyse imkânsız

Kaynak: NTV
Altın almak isteyen vatandaşlara flaş uyarı geldi. Piyasada son dönemde sıkça görülen ve ‘Suriye çeyreği’ olarak bilinen sahte altın, çeyrek altına neredeyse birebir benziyor. Kuyumcular söz konusu altını kabul etmezken vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar için yeni bir tehlike ortaya çıktı. Piyasada "Suriye çeyreği" olarak bilinen sahte altınlar elden ele dolaşmaya başladı. Görüntü olarak gerçek çeyrek altınla neredeyse birebir olan bu ürünler, hem yatırımcının hem de kuyumcuların başını ağrıtıyor.

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, bu sahte altınlar Darphane tarafından değil, piyasada merdiven altı yöntemlerle üretiliyor. Gerçek altına oldukça benzemeleri nedeniyle, ilk bakışta fark edilmeleri son derece zor.

BOZDURMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

Vatandaşların bu altınları bozdurmak istemesi durumunda ise ciddi bir sorunla karşılaşmaları muhtemel. Çünkü kuyumcular, Suriye çeyreğini kabul etmiyor. Değerinin altında ayar içermesi nedeniyle, hiçbir kuyumcu bu tür altınları satın almak istemiyor.

ekran-goruntusu-2025-08-21-133245.png

Kuyumcular ancak mihenk taşı gibi özel testler ve kendi deneyimlerine dayalı yöntemlerle bu sahte çeyrekleri tespit edebiliyor.

“KUYUMCULAR ODASI DENETİM YAPMALI”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan kuyumcu Varol Erdoğan, söz konusu sahte altınların genellikle 22 ayar değil, 21 veya 20 ayar olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu tür vakaların önüne geçilebilmesi için Kuyumcular Odası'nın etkin denetim yapması gerektiğini belirtti.

ekran-goruntusu-2025-08-21-133232.png

VATANDAŞA UYARI: GÜVENİLİR YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPIN

Sahte altın mağdurlarının artmaması için vatandaşlara da uyarılarda bulunan Erdoğan, altın alırken mutlaka güvenilir ve sertifikalı yerlerin tercih edilmesini önerdi. "Dış görünüşe aldanmayın, kandırılmamak için mutlaka tanıdık ve kurumsal kuyumculardan alışveriş yapın" diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

