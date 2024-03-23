Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı

Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık altın almak isteyenlere kritik bir uyarıda bulundu.
1/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 1

Altın fiyatları art arda rekor kırıyor. Kuyumcularda ise altın stokları erimeye başladı.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık 81 ildeki herkesi uyardı.

2/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 2

Son dönemde dolandırıcıların arttığını belirten Atayık uyararak altının sahte olup olmadığını anlamanın birkaç yolu olduğunu belirtti.

3/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 3

Atayık şöyle anlattı:

Eğer bir altına mıknatısa yapışırsa muhtemelen altın sahtedir.

4/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 4

Su dolu kaba koyduğunuz bir altın batarsa gerçek altındır.

5/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 5

Eğer çini parasına sürdüğünü altın iz bırakırsa gerçektir.

6/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 6

Sahte altın genellikle gerçek altından daha hafiftir.

7/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 7

Sahte altın genellikle gerçek altından daha yumuşaktır.

8/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 8

Sahte altın genellikle gerçek altından daha parlak bir renge sahiptir

9/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 9

Öte yandan ekonomistler altın fiyatlarındaki yükselişin ardından kuyumcularda altın bulunurluğunun daha da zorlaşabileceğini açıklıyor.

10/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 10
11/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 11
12/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 12
13/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 13
14/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 14
15/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 15
16/16
Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı 16
İlgili Haberler
Kapalıçarşı’da altın krizi. İnternet dolandırıcılarına dikkat
Türkiye'nin 81 ilinde yasaklanıyor: Altın sahipleri ecel terleri dökecek
Altından yeni rekor
Kuyumcunun önüne gelenler gözlerine inanamadı. Altınlar buhar oldu
Bunlar da İlginizi Çekebilir
İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı
İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı
Tapu devrinde yeni uygulama. Artık tarihe karışacak
Tapu devrinde yeni uygulama. Artık tarihe karışacak
Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın
Siteler'de mobilya imalathanesinde yangın
Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli
Bitlis ve Bingöl'de eğitime kar engeli
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü
Efsane kanal geri dönüyor. İzleyiciyi ekran başına kitlemesiyle ünlüydü
İstanbul'u dev trof vuracak. Romanya üzerinden giriş yapacak
İstanbul'u dev trof vuracak. Romanya üzerinden giriş yapacak