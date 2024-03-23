Altın alacaklar dikkat. Kuyumcular Odası Başkanından flaş uyarı

Altın fiyatları art arda rekor kırıyor. Kuyumcularda ise altın stokları erimeye başladı.
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık 81 ildeki herkesi uyardı.
Son dönemde dolandırıcıların arttığını belirten Atayık uyararak altının sahte olup olmadığını anlamanın birkaç yolu olduğunu belirtti.
Atayık şöyle anlattı:
Eğer bir altına mıknatısa yapışırsa muhtemelen altın sahtedir.
Su dolu kaba koyduğunuz bir altın batarsa gerçek altındır.
Eğer çini parasına sürdüğünü altın iz bırakırsa gerçektir.
Sahte altın genellikle gerçek altından daha hafiftir.
Sahte altın genellikle gerçek altından daha yumuşaktır.
Sahte altın genellikle gerçek altından daha parlak bir renge sahiptir
Öte yandan ekonomistler altın fiyatlarındaki yükselişin ardından kuyumcularda altın bulunurluğunun daha da zorlaşabileceğini açıklıyor.