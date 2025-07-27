Altın alacaklar dikkat! Ünlü ekonomist "Beni şaşırtmaz" dedi!

Son dönemlerde özellikle düğün sezonunun da yaklaşmasıyla birlikte birikimini altından yana değerlendirmek isteyen vatandaşlar piyasalardaki dengelerde yaşanan değişiklikleri yakından takibi sürdürüyor. Bu kapsamda Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz'tan altın yatırımcısına uyarı geldi.



Ünlü ekoromist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Nasıl Bir Ekonomi TV'ye altın yatırımcıları için açıklamalarda bulundu.

Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası alımlarını biliyoruz, o zaten devam ediyor. Çok güçlü düşmesinin önündeki engel o. Özellikle Trump tarifeleri hala belirsizlikler var. Piyasa Trump'a biraz hızlı alıştı. Trump fiyatlamasını fazla hızlı bir şekilde pozitife doğru çevirdi diye düşünüyorum. Bunu biraz fazla iyimser olarak görüyorum . Çünkü henüz büyümeler üzerine, henüz enflasyon üzerine etkisini görmedik. Çünkü daha yeni uygulamaya girecek ve göreceğiz.

‘’ÇOK GÜÇLÜ DÜŞÜŞ, ÇOK GÜÇLÜ YÜKSELİŞ HALA BEKLEMİYORUM’’

Ons altının fiyatı 3 bin 400 dolar seviyesinin altında. Keşke olsa elimden gelse söyleyebilsem ama Japonya ile anlaşma imzalandı. Birazcık daha baskının arttığı 3 bin 300 dolar desteğini kırmak isteyen bir altın beni şaşırtmaz. Çok güçlü düşüş, çok güçlü yükseliş hala beklemiyorum. Kısa vadede elinizde paranız varsa ve değerlendirmek istiyorsanız şu saatten sonra PPF 117,5 stopajla gitmenin anlamı yok. Daha iyi alternatifler var. Yurt dışı ve ülke içi hisseler artı gümüş tarafı bence. Gümüşte hala 39,5'lara geldik; yakın vadede 41'i görebileceğimizi, yakın vadede 43 dolarların bu yıl görülebileceğini düşünüyorum. Onun için altın alımını da satımını da şu an için önermiyorum. Güçlü yükseliş, güçlü düşüş de beklemiyorum. İlla bir şey alacaksak gümüş alalım diyorum."