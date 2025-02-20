Altın alacaklar için yeni gelişme! Kuyumcular harekete geçti! 500 bin TL talebi

Kuyumcularda 185 bin TL ve üzeri tutarlarda yapılan alışverişlerde artık kimlik ibrazı istenmesi ve bu bilgilerin 8 yıl boyunca saklanmasına yönelik getirilen düzenleme sektörde bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Kuyumcular, bu düzenlemenin müşterileri tedirgin ettiğini, bazı alıcıların kimlik paylaşmak istemediği için alışverişten vazgeçtiğini ya da kayıt dışı işlemlerin arttığını belirtiyor.

500 BİN TL TALEBİ!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, 185 bin TL olan limitin 500 bin TL’ye çıkarılmasını talep ederek, “MASAK 185 bin TL ve üzeri satışlarda müşteri kimlik ibrazını ve bu ibrazın 8 yıl süre ile saklanmasını talep ediyor. 185 bin TL toplantının yapıldığı gün 60 gram altına tekabül ediyordu, bugün 54 grama düştü. Yani tasarrufunu değerlendirmek isteyen biri dükkana gelse 2 tane 30 gramlık burma alsa 60 gram eder. 30 bin TL’nin üzerindeki işlemler zaten bankadan geçiyor. Bankadan geçtiği için biz müşteriye fatura kesiyoruz. Faturada T.C. numarası da dahil olmak üzere tüm bilgileri yazıyor. Üstüne bir de kimliği alıp 8 yıl saklayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların kuyumcudan altın alırken yaşadığı çekinceleri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk değerlendirdi. Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan artışa değinen Yıldırımtürk, gram altın için yıl sonu öngörülerini de paylaştı.

VATANDAŞIN ‘KİMLİK’ ÇEKİNCESİ!

Konuyla ilgili Yıldırımtürk’ün açıklamaları şu şekilde: “Limitlerin 500 bin TL olması lazım. Bir ev hanımı kuyumcuya gidip 5 tane Cumhuriyet altını, 5 tane bilezik almış olsa zaten bu 200 bin TL tutuyor. Bizler bunun fişini, faturasını keseceğiz ancak bir de kimlik istendiğinde ‘neden kimlik istiyorsunuz?’ deniyor. Rakam yüksek olduğunda kimlik istenince bu kez vatandaşın çok fazla çekincesi olmuyor. Vatandaş kuyumcudan 3-5 parça bir şey aldığında, 185 bin TL’yi aştığında ‘kimlik vereceksiniz’ dendiğinde bu caydırıcı oluyor, kayıt dışılığı artıran bir uygulama oluyor.

KUYUMCULARDAN YENİ LİMİT TALEBİ!

Bunun güncel fiyatlara getirilmesi lazım. Biz de kayıt dışı olsun istemiyoruz, bunun için sürdürülebilirlik olsun. Bu rakamın 500 bin TL ile 1 milyon TL arası bir rakam olması lazım. O zaman uygulama amacına ulaşmış olur. 185 bin TL yıl sonunda gram altının 4 bin TL’yi görmesiyle komik bir rakam olacak.

Yetkililer sektörle danışıp bu kararı almadıkları için düzeltme ihtiyacı oluyor. Yasayı çıkardığınızda onun düzeltilmesi daha zor oluyor. Bu konudaki STK’lara sorularak düzenleme yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Banka üzerinden alışveriş yapıldığında fatura, fiş kesiliyor kayıt altına alınıyor. Bu kayıt dışılık sadece kuyumculukta yok.

VATANDAŞ ALTIN ALMAKTAN ÇEKİNİYOR MU?

Tabi, hatta telefon numarasını bile istesek onu bile vermek istemiyorlar. İsim vermek istemiyorlar, çünkü altın biraz daha gizli olarak tasarruf edilen ve kimsenin bilmesini istemediği bir yatırım aracı olduğu için bu şekilde alışılmış. Tabi bunu fon şeklinde alabilirsiniz, altın sertifikası olarak alabilirsiniz o zaman bu kayıtlı olur. Şu anda altın alışverişlerinde fatura kesmemeyi gerektirecek hiçbir şey yok.

ALTINDA ÇARPICI YIL SONU TAHMİNİ!

Altın fiyatlarının yükseleceğini yılbaşından beri söylüyorum. Donald Trump’ın uygulamaları ticaret savaşını daha da şiddetlendirecek. ‘Gazze’yi boşaltacağız, orayı biz yöneteceğiz oradaki insanları göndereceğiz’ şeklinde açıklamalar var. Bunlar tedirginlikler oluşturuyor. Gümrük duvarlarını yükselttiğinizde ABD enflasyonu yükselecek. Enflasyon ve belirsizliklerin fiyatlandığı bir dönemdeyiz. Para birimlerine güvenin zayıfladığını görüyoruz.

‘İNGİLTERE’DEN ABD’YE ALTIN TRANSFERİ’

ABD vatandaşının altına yöneldiğini görüyoruz. Londra’dan ABD’ye fiziki altın nakli söz konusu. Tüm bunlar talebi artırdığı için ABD’li büyük bankalar ve yatırım fonu yöneticileri altının yükseleceğini söylüyorlar. Ons altında 3 bin doların görüleceğini söylüyorlar.

ALTINDA YIL SONU BEKLENTİSİ!

Altında çok sert bir düşüş olacağına dair bir ortam şu anda yok. Trump bu adımlarından vazgeçerse geri çekilme olabilir ancak bu şu an için zor görünüyor. 2900-3000 dolar bandı bir süre devam edebilir. Sene sonu ons altında 3200-3300 dolar görebiliriz.

Yurt içinde ise vatandaş enflasyondaki gelişmeleri izliyor. Paranın değerini korumak için altın alıyorlar. Kuyumcularda fiyatlar 3500 TL civarında. Önümüzdeki günlerde 3750 TL’yi görürüz. Yıl sonu için 4.250-4.350 TL seviyelerini görebiliriz.”