Altın alanlara kötü haber! Türkiye'nin tamamında yasaklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kredi kartı kullanılarak gerçekleştirilen altın işlemlerinin ardından halk arasında 'bozdurma' adı verilen uygulama ile söz konusu altını hızlıca nakde çeviren kuyumcular hakkında işlem başlattı.



VADE 3 AY İLE KISITLANMIŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2024 yılında bankalara yolladığı tebliğ ile kredi kartı limitinin yalnızca yüzde 25'i oranında nakit avans kullanılabileceğini belirterek, taksitli nakit avans işlemlerinde vadeyi 3 ay ile kısıtlamıştı.

Kararın ardından kredi kartı limitini nakite çeviremeyen yüz binlerce vatandaşın tercih ettiği yollardan biri de kuyumcuların uyguladığı 'bozdurma' işlemi oldu. Bu yöntemle kredi kartı ile altın satmış ve dakikalar sonra aynı altını yeniden satın almış gibi göstererek kart limiti ile satın alınan altını nakite çeviren ve bu işlem için komisyon alan kuyumcular, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetimine takıldı.



Bakanlık, gerçekleştirilen işlemlerle kapsamında usulsüzlük tespit ettiği kuyumcular için cezai işlemlere başlarken, meslek odaları aracılığıyla Türkiye'nin 81 ilindeki kuyumculara 'bozdurma' işlemi yapmamaları için uyarıda bulundu.

LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK

Söz konusu usulsüz işleme eşlik eden kullanıcıların da bankalar tarafından yaptırımla karşılaşma ihtimali olduğu belirtilirken, en büyük kısıtlama ve denetim ise kuyumcular üzerinde gerçekleştirilecek. Verilen ilk para cezasının ardından bozdurma işlemine devam ettiği tespit edilen kuyumcuların lisansı iptal edilecek.