Altın piyasasında yaşanan yükseliş sürüyor.Gram altın 6 bin TL’yi görerek tarihi seviyelere ulaştı. çeyrek altının ise Kapalıçarşı’da 10 bin TL sınırını geçtiği görüldü. İstikrarlı yükseliş Türkiye’de kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Piyasalarda yaşanan gelişmeleri yakından takibi sürdüren yatırımcılar için analistlerin öngörüleri de büyük önem taşıyor. Bazı analistler dalgalanmaların süreceğine ilişkin yorumlar yaparken bazı ekonomistler kısa vadede kar realizasyonu yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

İstanbul Portföy Fon ve Portföy Yöneticisi Berk Dinçtürk piyasalara yönelik kritik değerlendirmelerde bulundu. Dintürk altın piyasasına ilişkin öngörüsünde; “Amerika altının önünü bilerek açıyor. Çünkü yükselmesi kendi rezervlerindeki altın fiyatlamasına dayanıyor. Ancak bunun sonu gelebilir” ifadelerini kullandı.

Artan talep, İstanbul Altın Rafinerisi’ndeki üretim aksaklığıyla çakışması piyasalar sıkışıklığa neden oldu. Bazı kuyumcular yalnızca bilezik ve takı satışı yaparken, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını satışlarını durdurdu. Benzer görüntüler Avustralya, Japonya, Vietnam ve Hong Kong’da da görüldü.