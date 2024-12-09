Aman dikkat! 'Altın alayım' derken, dolandırılmayın...

Altının değeri düşmeyen bir yatırım aracı olduğunu belirten kuyumcu Celal Uğurlu, vatandaşların altını genellikle ileriye yönelik yatırım amaçlı aldığını, çocuklarını evlendirmek, ev, arsa veya tarla almak gibi nedenlerle tercih ettiğini söyledi.

"BU İŞARETLER YOKSA ALINMAMALI"

Altında damga ve işaret varsa sorun olmadığını belirten Uğurlu, "Ancak bu işaretler yoksa nerede yapıldığı belli olmadığı için alınmamalı. Çeyrek altın ve cumhuriyet altınlarında ise patent bulunmadığından güvenilir kuyumculardan alınması çok önemli" dedi.

"MUTLAKA TANIDIK KUYUMCULARDAN ALINMALI"

Kuyumcu Memduh Obut ise altının güvenilirliğini sağlamak için garanti kartı alınmasını önerdi. "Altın alırken mutlaka tanıdık kuyumculardan alınmalı. Ayrıca altıncıda bulunan kart, bir nevi garanti belgesi gibidir. Biz de çalıştığımız firmalardan garantili bir şekilde altın alıyoruz" diye konuştu.

Batmanlı kuyumcular, vatandaşları sahte altın ve dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmanın önemine vurgu yaptı.