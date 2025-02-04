Altın alımı ile ilgili önemli gelişme! İndirimler başladı

Altın son haftalarda yükselişini sürdürürken Kuyumcukent'te altın almak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek şubat ayı indirim kampanyası düzenlenen açılış töreniyle başladı. Her yıl sevgililer günü öncesi düzenlenen şubat ayı indirim kampanyasında işçilikler de yüzde 50'ye varan indirimlerle altın almak mümkün. Her bütçeye göre ürünün bulunduğu kampanya şubat ayı boyunca devam edecek.

Kampanyanın onuncu yılını kutladıklarını belirten esnaf Habib Kocabaşoğlu, "Şu an burada 40 bin çalışanımız var dünyanın en büyük altın üretim merkezi hem üretim hem satış noktasındayız pazar günleri dahil haftanın yedi günü yılın 365 günü açık burada şubat ayı kampanyamız başladı bu şubat ayı kampanyamız da işçiliklerde yüzde 50'ye yakın indirimlerimiz başladı. Katılım noktası bu sene çok fazla bu sene indirim günlerinin onuncu yılını kutluyoruz artık geleneksel oldu indirimlerimizi tüm halkımızda paylaşıyoruz herkesin zam yaptığı dönemde biz indirim yapmış olduk" dedi.

HER BÜTÇEYE GÖRE ALTIN ALMAK MÜMKÜN

Kampanya boyunca her bütçeye uygun altın satışlarının bulunduğunu belirten Selin Mihaloğlu, "İşçilikte yüzde 50 indirim yapmaya başladık. Şubat ayı boyunca sürecek fiyatlarımız. İnsanlar sevdiklerine hediye alabilsin diye güzel bir şekilde. Fiyatlarımız 20 bin TL bandında başlıyor ve artıyor. 30 bin liralık bir üründe şu anda indirimle birlikte 20 bin TL'ye geliyor. kolyelerimiz de 12 bin TL bandında 7 bin TL'ye kadar inmiş durumda. Ürünleri set olarak veya tek olarak almayın imkanınız var ve her bütçeye göre ürünlerimiz mevcut" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları indirimlerle tüketiciye ulaşmak istediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oktay Baltalı, "Zaman zaman yaptığımız kampanyalarla burada indirimler yaparak tüketicimize ulaşmak istiyoruz. Son yaptığımız kampanyada 14 Şubat sevgililer günü kampanyası. Şubat ayından başlıyor ve 1 Mart'a kadar devam edecek. Özellikle işçilik de yüzde 50'ye varan indirim var. Burada yaklaşık 40 bin çalışan, 2 bin 200 iş yerimiz ve AVM kısmımızla tüketicilerimizin hizmetindeyiz. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz" dedi.