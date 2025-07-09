Altın alımıyla ilgili önemli değişiklik!

İşlenmiş kıymetli madenlerin farklı ödeme yöntemleriyle ithalatına ilişkin yeni esaslar belirlendi. Konuya dair değişiklik içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAKANLIĞA YENİ YETKİ

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenleme yetkisine sahip oldu.

Daha önce yalnızca işlenmemiş maden ithalatını kapsayan yetki, artık işlenmiş ürünleri de içine alıyor.

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ALTIN İTHALATINA ÖZEL DÜZENLEME

Bakanlığın yayımladığı tebliğ doğrultusunda, işlenmiş kıymetli madenler artık “peşin”, “mal mukabili”, “vadeli akreditifli”, “kabul kredili”, “vesaik mukabili” ve “bedelsiz” ödeme yöntemleriyle ithal edilebilecek.

Ancak 31 Aralık 2026’ya kadar işlenmiş altının ithalatı sadece “mal mukabili”, “vadeli akreditifli” ve “kabul kredili” ödeme yöntemleriyle yapılabilecek. “Bedelsiz” ithalat ise sadece Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre mümkün olacak.

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GÜMRÜK BEYANNAMESİ ŞARTI

Düzenlemeden önce ödeme işlemi tamamlanmış olan işlenmiş altının ithalatı için, gümrük beyannamesinin 60 gün içinde tescil edilmesi halinde belirlenen tüm ödeme şekilleri geçerli olacak.

Yeni düzenleme, yayımlandığı tebliğe göre yarından itibaren yürürlüğe girecek.