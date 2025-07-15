Altın bilezikleri yüzünden 165 bin TL ceza ödeyecek!

Düzenleme: Kaynak: Artı33
Altın bilezikleri yüzünden 165 bin TL ceza ödeyecek!

Türkiye'den Almanya'ya seyehat eden gurbetçi bir kadın Hannover Havalimanı’nda çantasındaki bilezikler gerekçesiyle toplamda 3.500 Euro başka bir deyişle yaklaşık 165 bin TL devlete vergi ve ceza ödemek zorunda kaldı.

Almanya’nın Hannover kentinde yaşanan olayda Türkiye'den altın getirirken gümrüğe beyanda bulunmayan bir Türk vatandaşı, hem para cezası hem de gümrük vergisi ödemek zorunda kalınca olay sosyal medyaya yansıdı.

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Artı33'de yer alan habere göre, 56 yaşındaki Türk vatandaşı kadın, Almanya’ya dönüşünde yanındaki 11 bin Euro’yu aşan altın takıları beyan etmeden ülkeye sokmak istedi. Gümrük görevlilerinin yaptığı aramada, dört adet 22 ayar bilezik, üç madalyon kolye ucu ve iki altın zincir tespit edildi.

56 yaşındaki kadına mahkeme tarafından 920 Euro para cezası verildi. Öte yandan 2 bin 351 Euro gümrük vergisi ödemesini de ödemesine karar verildi.

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