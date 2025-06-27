İslam Memiş'ten yatırım için önemli açıklama! İran-İsrail savaşı sonrası altının yeni rotasını anlattı

Ekonomist İslam Memiş, İran – İsrail savaşıyla yükselmesi beklenen ancak normal seviyede devam eden altın ile ilgili açıklamada bulunarak uzmanların altının seyri ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Altın beklentiyi karşılamadı, fiyatlar yerinde saydı. Güvenli liman altın bir kez daha şaşırttı. Ortadoğu'da tansiyon düştü, taraflar anlaştı, ateşkes ağlandı. Ateşkesin sağlanmasıyla birlikte gözler elbette bir kez daha altına çevrildi. Altının seyri ılımlı yönde devam ediyor.

Memiş açıklamasına; “Savaş başladı, altın fiyatları yükselecek” diye bir beklenti vardı ve olmadı. Gram altın/TL fiyatı şu anda serbest piyasalarda 4 bin 291 TL, ons altın uluslararası piyasalarda 3 bin 342 dolar seviyesinde" diyerek başladı.

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ALTIN ALIMI İÇİN DOĞRU ZAMAN!

Uzmanlara göre altın birkaç ay dinlenme moduna girecek. Peki bu alım fırsatı mı yaratıyor?

Memiş, altın alma zamanını düşünen yatırımcı için; “Yine yıl sonuna kadar gram altın tarafında 4 bin 500 lira beklentimiz devam ediyor. Bu ay, önümüzdeki ay; yani bu dinlenmeyi bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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GÖZLER YENİ REKORDA!

Memiş, altın yatırımcısının yatırım yaparken dikkat etmesi gerekenler adı altında açıklamada bulunarak; “Altın yatırımcısı şuna dikkat edecek. Ons altın ve gram altın yollarını ayırdı. Ons altın ve gram altını artık ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Gram altın tarafında vatandaşların takip etmesi gereken bant aralığı 4 bin 250 – 4 bin 350 TL. Bu bant aralığında oyalanacak” dedi.

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UZMANLARDAN YÜKSELİŞ AÇIKLAMASI

Uzmanlar altının Eylül ayından sonra yeniden yükselişe geçeceğini söylüyor ve uyarıyor.

Memiş de konuyla ilgili; ”Yılın ilk yarısında Nisan ayının 15'ine kadar yıllık getirisini zaten peşinen yatırımcısına verdi. Tekrar o düşüşle birlikte altın fiyatları yatay seyrini koruyor. Maksimum yine bu yıl sonuna kadar göreceğimiz seviye 4 bin 500 lira seviyesi” dedi.