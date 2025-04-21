Altın borcu olanlar aman dikkat! İslam Memiş'ten çarpıcı açıklamalar...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir canlı yayında altınla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altında bu haftaki yükselişlerin nedenini açıklayan Memiş, altın borcu olanları da uyardı.

ÇİN VE TRUMP'TAN GELEN AÇIKLAMALAR

Altının orta ve uzun vadede yükselişlerine devam edeceğini söyleyen Memiş, "Bugünkü ekonomik koşullar küresel piyasalarda belirsizliği desteklemeye devam ediyor. Özellikle Trump'ın vergi kararları ve misillemelerle ciddi bir anlamda bir belirsizlik oluştu. Şu anda bu belirsizliğin fiyatları var. Altın en güvenli liman oldu. Bu nedenle altında beklenenden hızlı bir yükseliş geldi. Gram altın serbest piyasalarda 4.253 lira seviyesinde. 4,5 ayda yüzde 40 civarında bir getiri sağlamış oldu. Altın orta ve uzun vadede yükselişlerini sürdürecek gibi duruyor." dedi.

"MUTLAKA BİR DÜZELTME GERÇEKLEŞECEK"

Altın fiyatlarında geri çekilme beklediğini belirten Memiş, "Bu kadar agresif yükselişler ve rekorlarla birlikte mutlaka bir düzeltme gerçekleşecek. Bu nedenle piyasaları takip etmeye devam ediyoruz. Dün akşam Çin, Avrupa ülkelerini uyardı sert bir şekilde. Trump'a destek verirseniz bizde size misilleme yaparız ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan Trump, 'En fazla altını olan kuralları koyar' dedi. Bu da Merkez Bankalarının altın rezervlerini artıracak mı endişesini getirdi. Bu haftaki yükselişleri bu iki neden bağlayabiliriz." şeklinde konuştu.

Memiş sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

"Altında teknik olarak çok büyük boşluklar var. Altın düşmek için bir bahane bekliyor. Bu düzeltmeyi mutlaka yapmasını bekliyoruz. Kısa vadede zaman zaman düzeltme gelecektir. Altın borcu olanların bu düşüşleri fırsat olarak değerlendirmesi lazım. Şu anda bu fiyatlardan altın alınmasında endişelerimiz var. Almak isteyen düzeltmeleri beklesin."