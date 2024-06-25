Altın bu rakamları görecek. Dünyaca ünlü banka açıkladı

Altın bu rakamları görecek. Dünyaca ünlü banka açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

JP Morgan, altın ve gümüşte yükseliş trendi öngördüğünü açıkladı.

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Altın bu rakamları görecek. Dünyaca ünlü banka açıkladı 1

Altın ve gümüş piyasalarında sert yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. JP Morgan, 2025 için pozitif.

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Altın bu rakamları görecek. Dünyaca ünlü banka açıkladı 2

JP MORGAN’DAN ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN YENİ HEDEFLER

JP Morgan, yayınladığı yatırımcı notunda altın ve gümüşte yapısal olarak yükselişin devam ettiğini açıkladı.

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Altın bu rakamları görecek. Dünyaca ünlü banka açıkladı 3

Banka, yaşanan son konsolidasyonu 2025’te ons altın için 2.600 dolar seviyesini öngörüyor.

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Altın bu rakamları görecek. Dünyaca ünlü banka açıkladı 4

Gümüşün ons cinsi için ise 34 dolar hedefiyle bir alım fırsatı olarak gördüğünü ifade etti.

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Altın bu rakamları görecek. Dünyaca ünlü banka açıkladı 5

BAKIRDAKİ SEVİYELER FIRSAT SUNUYOR

JP Morgan, bakırdaki mevcut seviyelerin de 2025’i üçüncü çeyrek itibarıyla 11.500 dolar hedefine doğru iyi bir yeniden giriş noktası sunduğunu açıkladı.

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Altın bu rakamları görecek. Dünyaca ünlü banka açıkladı 6

EMTİA ENDEKSİNDE YÜZDE 10 DEĞERLENME BEKLENİYOR

JP Morgan aynı zamanda, emtialara ilişkin öngörülerini de revize etti.

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Altın bu rakamları görecek. Dünyaca ünlü banka açıkladı 7

Banka, "Emtiadaki son geri çekilme sadece bir geri çekilmedir ve yıl sonuna kadar daha geniş BCOM Emtia endeksinde %10'luk bir değerlenme görmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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