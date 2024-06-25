Altın bu rakamları görecek. Dünyaca ünlü banka açıkladı

Altın ve gümüş piyasalarında sert yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. JP Morgan, 2025 için pozitif.
JP MORGAN’DAN ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN YENİ HEDEFLER
JP Morgan, yayınladığı yatırımcı notunda altın ve gümüşte yapısal olarak yükselişin devam ettiğini açıkladı.
Banka, yaşanan son konsolidasyonu 2025’te ons altın için 2.600 dolar seviyesini öngörüyor.
Gümüşün ons cinsi için ise 34 dolar hedefiyle bir alım fırsatı olarak gördüğünü ifade etti.
BAKIRDAKİ SEVİYELER FIRSAT SUNUYOR
JP Morgan, bakırdaki mevcut seviyelerin de 2025’i üçüncü çeyrek itibarıyla 11.500 dolar hedefine doğru iyi bir yeniden giriş noktası sunduğunu açıkladı.
EMTİA ENDEKSİNDE YÜZDE 10 DEĞERLENME BEKLENİYOR
JP Morgan aynı zamanda, emtialara ilişkin öngörülerini de revize etti.
Banka, "Emtiadaki son geri çekilme sadece bir geri çekilmedir ve yıl sonuna kadar daha geniş BCOM Emtia endeksinde %10'luk bir değerlenme görmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.