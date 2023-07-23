Altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altının son zamanların en yüksek seviyelerini görmesinin ardından vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Altındaki yükseliş sürerken vatandaş gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. Peki, altın bugün ne kadar? 23 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?

Küresel tarafta ise piyasalar, ABD Merkez Bankası Fed’in para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor. Fed'in gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçları varlık fiyatlarını etkiliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 26 Temmuz'da politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın bu toplantının ardından atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ediyor. Analistler, gelecek hafta toplantının karar metninden alınacak sinyaller ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguluyor.

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23 TEMMUZ PAZAR GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın alış: 1.698,15 TL

Gram altın satış: 1.698,59 TL

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23 TEMMUZ PAZAR ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 2.778,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.832,00 TL

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23 TEMMUZ PAZAR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 11.112,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 11.277,00 TL

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23 TEMMUZ PAZAR YARIM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yarım altın alış: 5.562,00 TL

Yarım altın satış: 5.649,00 TL

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23 TEMMUZ PAZAR 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR, KAÇ TL?

22 ayar bilezik alış: 1.564,38 TL

22 ayar bilezik satış: 1.577,18TL

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