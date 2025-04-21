Altın çıldırdı! Rekora koşan gram ve çeyrek fiyatları ne oldu?

Altın, zayıflayan ABD doları ve artan güvenli liman alımlarıyla tarihi zirvelerine ulaştı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2’den fazla değer kazanarak 3.405 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise 4.181 lira (Kapalıçarşı: 4.261 lira) bandında işlem görüyor. Dolardaki değer kaybı, küresel ticaret gerilimleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimi, altının yükselişini tetikleyen başlıca faktörler oldu.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ ALTINI UÇURDU

ABD doları, son dönemde yaşanan gelişmelerle sert bir değer kaybı yaşadı. Dolar endeksi, yüzde 1,27’lik düşüşle 98 seviyesine gerileyerek son üç yılın en düşük noktasına indi. Bu düşüşün arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell’ı faiz indirimlerinde yavaş hareket etmekle eleştirmesi yer alıyor. Trump’ın Powell’ı görevden alma seçeneğini değerlendirdiği yönündeki açıklamalar, piyasalarda dalgalanmayı artırdı. Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in bu yöndeki sözleri, dolar üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı.

KÜRESEL GERİLİMLER VE FAİZ İNDİRİMİ

Küresel ticaretteki belirsizlikler de altına olan talebi artırıyor. Trump’ın geçen hafta kritik mineral ithalatına yeni gümrük tarifeleri için soruşturma talimatı vermesi, ticaret savaşlarına dair endişeleri körükledi. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç ana faiz oranını 25 baz puan indirerek düşük getirili ortamı güçlendirdi. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırdı.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde altın fiyatları da rekor seviyelere tırmandı. Gram altın, haftanın ilk gününde 4.181 lira aralığında işlem görürken, çeyrek altın 6.926 liradan alıcı buluyor. Altının yükselişi, hem küresel piyasalardaki gelişmeler hem de TL’deki hareketlilikle destekleniyor.

PİYASALARDA NE BEKLENİYOR?

Analistler, dolardaki zayıflık ve jeopolitik belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini öngörüyor. ECB’nin faiz indirimleriyle düşük getirili ortamın sürmesi, altının cazibesini artırıyor. Ancak Trump’ın Fed üzerindeki baskısı ve olası politika değişiklikleri, piyasalarda volatilite yaratabilir. Yatırımcılar, altının güvenli liman özelliğinin önümüzdeki dönemde de öne çıkacağını düşünüyor.

Altın fiyatlarındaki bu tarihi yükseliş, hem yerel hem de küresel yatırımcıların radarında. Gözler, Fed’in faiz kararlarında ve Trump’ın ekonomi politikalarında olacak.