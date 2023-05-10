Altın çilek zehirli mi?

Editör: Erkavim Yıldırım

Hızlı kilo verme isteği insanları mucizeler aramaya itebiliyor. İşte, altın çilek efsanesi de bu arayışın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Altın çileğin bilimsel olarak kanıtlanmış hiçbir zayıflatıcı ve yağ yakıcı etkisinin olmadığını söyleyen beslenme uzmanı ve yaşam koçu Gizem Tutar, altın çileğin olgunlaşmamış meyvesinin Avustralya’da zehirli olarak bilindiğine de değinerek bu meyveyle ilgili merak edilenleri şöyle anlattı:

"Altın çileğin, zayıflatıcı veya yağ yakıcı etkilerinin bilimsel dayanağı yok. Diüretik (idrar söktürücü) ve laksatif (ishal yapıcı) etkileri nedeniyle vücuttan su atımına neden olan altın çilek, kişilerde kilo verdiği yanılgısı yaratabiliyor. Altın çilekle vücuttan bir miktar su atılsa bile kaybedilen vücut ağırlığı yağ kitlesinden olmadığı için bu kilo kaybı geçici oluyor."

Yapılan en eski bilimsel çalışmalar 1935 yılına dayanıyor ve bu çalışmanın sonuçlarına göre, altın çileğin iştah azaltmada az miktarda etkisi olduğu ortaya konuldu. Kan sulandırıcı ve yüksek tansiyonu azaltıcı etkileri ise sadece hayvanlar üzerinde yapılan sınırlı araştırmada belirlenmiş olup, insanlar üzerinde böyle bir etkisi olup olmadığı net olarak bilinmiyor.

Dünyanın birçok yerinde alternatif tıpta kullanılan altın çilek, Avustralya’da zehirli olarak biliniyor. Olgunlaşmamış altın çilek meyvesi hastalıklara ve ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor. Beslenme uzmanı ve yaşam koçu Gizem Tutar sözlerine şunları ekledi:

"Son yıllarda altın çilek meyvesinin güçlü bir antioksidan olduğu ve bu nedenle kansere karşı koruyucu etkisi olabileceğinin de üzerinde duruldu. Bu konuda 1980’li yıllarda yapılan ve 2000’li yıllarda fareler üzerinde tekrarlanan bilimsel çalışmalara göre, yutak ve akciğer kanserlerine karşı koruyucu etkisi olabileceği düşünüldü.

Altın çileğin alt türlerinden birinin hafif kan sulandırıcı etkisi olabileceğinden ötürü, kan sulandırıcı ilaç alanlar, Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, tansiyon düşürücü etkisi olabileceği düşünüldüğünden, hipotansiyon (düşük tansiyon) hastası olanlar, Patatesgillere alerjisi olanlar, Kronik ishal sorunu olanlar, Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle diüretik (idrar söktürücü) etkili ilaç kullananlar altın çilek yememeli."