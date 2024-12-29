Altın çocuk Enes Arda, Denizli’nin gururu oldu

Denizli'nin 10 yaşındaki başarılı sporcusu Enes Arda Kaya, Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonunda düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında, 37 ülkeden 4 bin 200 sporcu şampiyonluk için mücadele etti. Turnuvada Denizli'yi 10-11 Yaş 40 kilogram Kumite kategorisinde temsil eden Enes Arda Kaya, rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Turnuvada Denizli'ye tek altın madalyayı kazandıran Enes Arda, büyük bir başarıya imza attı.

Henüz 1,5 sene önce karateye başladığını belirten şampiyon sporcu Enes Arda Kaya, Denizli'ye tek altın madalyayı kendisinin getirdiğini arkadaşlarından öğrendiğini söyledi. Bu durumdan dolayı mutluluğunun daha da arttığını belirten Enes Arda, kendisini çalıştıran ve bu turnuvaya hazırlayan Milli Takım Antrenörü Zekai Doruk'a teşekkürlerini ileterek, ilerideki tek hedefinin milli takıma yükselmek olduğunu ifade etti.