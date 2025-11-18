İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca döviz teşviklerini kötüye kullanıp sahte şirketler üzerinden altın ve gümüş ticaretinde usulsüz işlem yapan örgütlü yapı tespit edildi.

100 MİLYAR TL KAMU ZARARI

2023–2024 arasında Dahilde İşleme Rejimi ile tonlarca altın ve gümüş ithal edilirken, büyük kısmı mevzuata aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadı. Altın levha beyan edilen ürünlerin pirinç/imitasyonla değiştirildiği, sahte belgelerle yaklaşık 100 milyar TL kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTILAR VAR

18 Kasım 2025’te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 23 şüpheliden 21’i gözaltında 2 şüpheli firari olduğu belirtildi.

Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, TCMB Kanununa Muhalefet, Finansman ve Türk Parasını Koruma Kanununa Aykırılık suçları yöneltildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASININ TAMAMI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Başsavcılığınız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında;

Örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı,

Şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 09.01.2023 10.12.2024 tarihleri arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen ithal edilen altın ve gümüşün büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı,

Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyalan pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği, bu suretle haksız kazanç sağladığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açıldığı anlaşılmıştır.

Elde edilen deliller ışığında bahse konu suç örgütüne yönelik Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 şüpheliye yönelik olarak 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiştir.

Bu kapsamda 21 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemleri devam etmektedir.