Altın dolandırıcıları suç makinesi çıktı

Alınan bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Timler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, sahte altın bilezikleri gerçekmiş gibi bozdurmaya çalışarak, dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda; haklarında ‘dolandırıcılık', ‘kasten yaralama' ve ‘6136 Sayılı Yasaya Aykırılık' suçlarından kaydı bulunan M.K. (52) İ.T.T. (18) ve S.K. (23) gözaltına alındı. Şahısların araçlarında yapılan kontrollerde; 514 bin 400 TL nakit para, 4 adet sahte altın bilezik ve 1 adet küpe bulundu.

M.K., İ.T.T. ve S.K.'nın emniyetteki prosedürleri devam ediyor.