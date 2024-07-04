Altın, dolar ve borsada gün sonu veriler açıklandı

Kaynak: AA
Altın, dolar ve borsada gün sonu veriler açıklandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 190,41 puanlık bir artışla 10.872,56 puandan tamamladı.

Güne 33,17 puan ve yüzde 0,31'lik bir yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 10.683,75 ve en yüksek 10.895,41 puanı gördü. Önceki kapanışa göre yüzde 1,78 değer kazanarak günü 10.872,56 puandan kapattı.

Mali endeks yüzde 1,59, sanayi endeksi yüzde 2,03, teknoloji endeksi yüzde 1,36 ve hizmetler endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 215,96 puan ve yüzde 1,85'lik artışla 11.890,05 puandan günü tamamladı.

BIST 100 endeksinde yer alan hisselerin 84'ü prim yaparken, 13'ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı ve Kredi Bankası günün en çok işlem gören hisseleri oldu.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.358 dolar olarak işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 2 milyon 480 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda ise 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,09, bileşik getirisi ise yüzde 39,35 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünkü dolar efektif kurunu alışta 32,4784 lira, satışta ise 32,6085 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 161,10 düzeyinde seyretmekte.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4'lük bir artışla 87,2 dolardan işlem görmekte.

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