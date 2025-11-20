Fed'in faiz indirimi konusunda beklentileri düşürmesi, altına düşüş yaşatmıştı. Haftanın üçüncü gününde ise bu beklentilerin yükseliş başlamıştı. Bu sabah ise düşüş eğilimine tekrar girdi.

Son FOMC tutanakları, zayıflayan işgücü piyasası ve kalıcı enflasyon endişeleri arasında kalan Federal Rezerv yetkilileri arasında faiz indirimi ihtiyacı konusunda ayrışma olduğunu ortaya koydu.

Yatırımcılar artık gelecek ay faiz indirimi olasılığına yüzde 30 veriyor; bu oran bir önceki günkü yüzde 50'den düştü. Bu arada, gecikmiş Eylül tarım dışı istihdam raporu bugün daha sonra yayınlanacak ve ılımlı bir istihdam artışı göstermesi bekleniyor.

Ons altın güne 4 bin 76 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 42 dolar, en yüksek de 4 bin 110 dolar seviyesi görüldü. Saat 09.19 itibari ile altının ons fiyatı 4 bin 74 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın güne 5 bin 550 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 505 lira, en yüksek de 5 bin 596 lira seviyesi görüldü. Saat 09.19 itibari ile altının gramı 5 bin 537 liradan alıcı buluyor.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Dolar endeksi, yatırımcıların önemli istihdam raporu öncesinde Federal Rezerv para politikası görünümünü değerlendirmeleriyle birlikte 100'ün üzerinde tutunarak altı aylık zirveye yakın seyretti.

Dolar kuru piyasaların açılması sonrası hafif artışla 42,37 liradan işlem görüyor. Euro ise hafif yükselişle 48,97 lira seviyesinde yer alıyor.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Nvidia'nın hisseleri finansal sonuçlarının açıklanması öncesi dün yüzde 2,9 yükselirken, bugün vadeli piyasalarda yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. ABD'li perakende şirketlerinin bilançoları da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, Home Depot'un ardından dün Target, Lowe's ve TJX de finansal sonuçlarını açıkladı.

Target'ın hisseleri, şirketin satışlarının üçüncü çeyrekte düşmesi ve bu yıla ilişkin kar tahminini aşağı yönlü revize etmesi sonrası yüzde 2,8 değer kaybetti. Lowe's'un hisseleri ise şirketin satışlarının üçüncü çeyrekte artmasının ardından yüzde 4 değer kazandı.

TJ Maxx, Marshalls ve Home Goods'un ana şirketi TJX'in hisseleri de gelir ve karının üç aylık dönemde beklentileri aşması sonrası yüzde 0,2 yükseldi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi, yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

AVRUPA'DA ENDEKS VADELİ KONTRATLAR GÜNE POZİTİF BAŞLADI

Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişeleri dün Avrupa piyasalarında risk iştahını olumsuz etkiledi. ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözme yönündeki çabalarını yeniden artırması Avrupa'da savunma sanayi şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesinde enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,1, ve çekirdek enflasyon yüzde 2,4 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

İngiltere'de yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya geriledi. Ülkede açıklanan enflasyon verisi, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ın 26 Kasım'da açıklayacağı "Sonbahar Bütçesi"nde geniş kapsamlı vergi artışlarının önünü açacağına dair endişeleri biraz hafifletirken, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) aralık ayında faiz indirimine gideceğine dair öngörüler güçlendi.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,08 düştü.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARINDA JAPONYA VE GÜNEY KORE RALLİSİ

Nvidia'nın güçlü finansal sonuçları Asya borsalarına da yansıdı. Bölgedeki teknoloji şirketlerinin öncülüğünde sert yükselişler görülüyor.

Dolar/yen paritesi 157 seviyesine çıkarken, zayıflayan yenden dolayı ihracatçı şirketlerin hisselerinde görülen yükseliş Japonya borsasını destekleyen önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Çin hükümetinin konut satışlarını desteklemek için yeni paket açıklayacağına dair haberler de Çin'deki emlak şirketlerinin hisselerindeki yükselişte etkili oldu.