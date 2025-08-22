ALTIN FIRÇA 6. Uluslararası Resim Sergisi Bilecik'te!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi katkılarıyla Bilecik İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği küratörlüğünü Ressam Gazi Küçüker'in üstlendiği ALTIN FIRÇA 6. Uluslararası Resim Sergisi'nin açılışı 6 Eylül 2025 saat 13.30'da Bilecik Merkez Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıları, halkımızla buluşturarak kültür köprüsü oluşturmayı amaçlayan ALTIN FIRÇA Uluslararası Resim Sergisi'nin, Bilecik'in dünden yarına uzanan destansı öyküsünü uluslararası bilinirliğe kavuşturması bekleniyor. Gerçekleştirilecek etkinliklerde uluslararası sanatçıların 6 Eylül Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluş kutlamalarına katılması ve Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Söğüt ilçesi ile 700 yıldır geleneksel çömlekçilik üretiminin sürdüğü Kınık köyünün geziyle tanıtılması planlanıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi katkılarıyla Bilecik İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği resim sergisini dernek başkanı Hasan Akgül şöyle değerlendiriyor:

"Bilecik ilimiz; ilçeleri, beldeleri ve köyleri ile dünden yarına uzanan destansı öykünün kenti olmasına rağmen ulusal ve uluslararası anlamda yeterince tanınmamakta, olanakları yeterince değerlendirilememektedir. 623 yıl hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş tohumlarının atıldığı ve Türk Kurtuluş Savaşı’na, Türk milletinin Yunan işgalinden kurtuluş mücadelesine tanıklık etmiş Bilecik'imizin 'makus talihi'ni yenmek adına uluslararası bir organizasyona imza atma gereği duyduk. Sanata ve emeğe saygı duyan, şeffaf ve güvenilir ALTIN FIRÇA Uluslararası Resim Sergisi'nin Bilecik'te gerçekleşmesi için kollarımızı sıvadık. Ressam Gazi Küçüker küratörlüğünde gerçekleşecek uluslararası projenin Bilecik ili ve ilçelerinin tarihi-kültürel mirasının bütüncül olarak tanıtılmasını, uluslararası bilinirliğinin arttırılmasını ve Bilecik’in markalaşma sürecinde yerel/ulusal/uluslararası paydaşların ortaklaşmasını sağlayacağına inanıyoruz. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi katkıları ile gerçekleştirdiğimiz projemize destek olan tüm kamu kuruluşlarına teşekkür eder, Bilecikli hemşehrilerimizin ilgilerini esirgememelerini dileriz."

ALTIN FIRÇA 6. Uluslararası Resim Sergisi küratörü Ressam Gazi Küçüker ise Bilecik'te düzenlenecek etkinliklerden duydukları memnuniyeti belirterek şu açıklamada bulundu:

"Ben öncelikle desteklerinden dolayı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Bilecik Valiliği’ne, Bilecik Belediye Başkanlığı’na, Söğüt Belediye Başkanlığı’na, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve ilgili dekanlıklarına, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Ticaret ve Sanayii Odası Başkanlığı’na ve STK Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kuruluşun ve Kurtuluşun şehri Bilecik ilimizin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin dünyaya tanıtılması amacıyla, Dernek Başkanı Hasan Akgül’ün talebiyle ALTIN FIRÇA 6. Uluslararası Resim Sergisi’ni Bilecik’te düzenleme kararı aldık.

Kültürlerarası sanat köprüsü olduğumuz bu sergiler aynı zamanda uluslararası sanat ağı olma özelliği taşıyor. Dünyada yaşanan krizlere rağmen, bu sergileri düzenleyebilmenin gururunu yaşıyorum. Dünyada birçok ülkede savaş var ve katılmak isteyen sanatçı arkadaşlarımız bu sebepten dolayı sergimize gelemiyor. Sanat adına üzücü bir durum. Sanatçı ve sanatsever tüm Bileciklileri sergimize bekliyoruz."

ALTIN FIRÇA 6. Uluslararası Resim Sergisi Bilecik'te sanatseverler ve Bilecikliler ile buluşmayı bekliyor.