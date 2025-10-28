Altın fiyatlarında geçtiğimiz haftadan bu yana görülen kâr satışları haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Küresel piyasalarda ons altın, dün yüzde 3,2 değer kaybederek 3 bin 981 dolardan kapanış yaptı.

Son iki haftanın en düşük seviyelerine gerileyen ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 3.983 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor.

ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki cesaret verici gelişmelerin güvenli liman talebini azaltmasıyla, bir önceki seansta iki haftadan uzun süredir görülen en düşük seviyeye yakın seyretti.

Her iki ülkeden yetkililer, hafta sonu Malezya'da yapılan görüşmelerde gümrük vergileri ve diğer önemli konularda bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını duyurdular ve bu, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin bu hafta Güney Kore'de bir araya gelecekleri anlaşmayı netleştirmelerinin önünü açtı.

28 Ekim 2025 güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 5.372,9450 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.790,3100 TL

Yarım altın satış fiyatı: 17.590,10 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.290,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.051,8800 TL

Gremse altın satış fiyatı: 93.082,00 TL