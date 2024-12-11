Altın fiyatları ABD enflasyon verileriyle dengelendi

Altın fiyatları, Çarşamba günü ABD enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde yatay seyrederek yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararını yakından takip ettiğini gösterdi. Saat 15:16 itibariyle spot altın, ons başına 2.695,91 dolar seviyesinde sabit kaldı. ABD altın vadeli işlemleri ise %0,4 artışla 2.727,80 dolara yükseldi.

Ekonomistler, aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %3,3 oranında bir artış bekliyor. Bu veriler, Fed'in faiz indirimi konusunda yeşil ışık yakmasını sağlayabilir. Çoğu piyasa oyuncusu, Fed'in önümüzdeki hafta %0,25 oranında bir faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor. CME Group'un FedWatch aracına göre, bu ihtimal %86 olarak görülüyor.

StoneX analisti Rhona O'Connell, "CPI verilerinin beklenildiği gibi gelmesi durumunda, altın fiyatlarının bu veriyle birlikte yükseldiğini görebiliriz. Ancak asıl odak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda olacak," dedi.

ALTININ YÖNÜ NE OLACAK?

Altın, genellikle faiz oranlarının düşürüldüğü ortamlarda değer kazanır ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde tercih edilir. Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2025 yılı sonuna kadar 3.000 doları bulabileceğini öngörse de, faiz indirimlerinin daha az olmasını ana risk faktörü olarak işaret ediyor. Banka, "Eğer Fed sadece bir kez daha faiz indirirse, altın fiyatları sadece 2.890 dolar seviyesine veya 2.890 dolar seviyesine yükselir" dedi.

Öte yandan, altın piyasası bu hafta hafif bir toparlanma gösterdi. Suriye'deki rejim değişikliği ve Çin'in altın alımlarını yeniden başlatmasıyla ilgili haberler, fiyatları yukarı yönlü hareket ettirdi. Ancak analistlere göre, bu hareket henüz bir çıkışı temsil etmiyor.

Capital adlı internet finans sitesinin finans analisti Kyle Rodda, "Beklenen CPI verisi, faiz indirimi için bir katalizör olabilir ve bu da altını destekler," yorumunu yaptı.

Altının, ekonomik kriz dönemlerinde yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ettiği bir kez daha gözler önüne serildi. ABD enflasyon verilerinin piyasalardaki etkisi, altın fiyatlarını belirlemede kritik bir rol oynayacak gibi görünüyor.

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