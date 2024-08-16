Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek

Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA

Altın piyasasında yaşanan büyük hareketlilik, yatırımcısınının yüzünü güldürdü.

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Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek 1

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 685 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 685 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 697 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 artışla 2 milyon 685 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 644 bin liradan tamamlamıştı.

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Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek 2

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 720 milyon 350 bin 170,87 lira, işlem miktarı ise 643,40 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 732 milyon 201 bin 307,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek 3

Altın piyasası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına dair artan beklentilerle birlikte güçlü bir yükseliş kaydetti. Bu durum, ons altının değer kazanmasına ve gram altında rekor seviyelerin görülmesine neden oldu.

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği beklentisi, altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Ons altın, 2492 dolara yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. Bu yükseliş, gram altının da yüzde 1,5 oranında prim yapmasına yol açarak fiyatını 2700.9 liraya taşıdı ve böylece gram altında da tarihi bir rekor kırıldı.

Altın yatırımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta yapacağı konuşmada, faiz indiriminin kapsamı hakkında verebileceği ipuçlarını dikkatle takip edecekler.

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Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek 4

Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen ekonomik veriler, resesyon endişelerini bir nebze yatıştırsa da, piyasalar hâlâ Fed'in Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını büyük olasılık olarak görüyor. Ancak, geçen hafta yüzde 55 olarak fiyatlanan 50 baz puanlık bir indirime dair beklentiler ise şu anda yüzde 25’e kadar gerilemiş durumda.

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Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek 5

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek 6

Gram Altın Satış: 2.696,29

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Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek 7

Ons Altın Satış: 2.488,54

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Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek 8

Altın ($/kg) Satış: 80.550,00

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Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek 9

Altın (Euro/kg) Satış: 73.245,25

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Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek 10

Cumhuriyet Altını Satış: 18.312,59

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Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek 11

Çeyrek Altın Satış: 4.451,26

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Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek 12
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