Altın fiyatları aldı başını gidiyor! Yatırımcısı bayram edecek

Altın piyasası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapacağına dair artan beklentilerle birlikte güçlü bir yükseliş kaydetti. Bu durum, ons altının değer kazanmasına ve gram altında rekor seviyelerin görülmesine neden oldu.
ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceği beklentisi, altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Ons altın, 2492 dolara yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. Bu yükseliş, gram altının da yüzde 1,5 oranında prim yapmasına yol açarak fiyatını 2700.9 liraya taşıdı ve böylece gram altında da tarihi bir rekor kırıldı.
Altın yatırımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki hafta yapacağı konuşmada, faiz indiriminin kapsamı hakkında verebileceği ipuçlarını dikkatle takip edecekler.